Osmani García emocionado por su nueva faceta como actor: “Ojalá Hollywood me abra las puertas”

Osmani García, músico reggaetonero originario de Cuba, regresa a los escenarios luego de cinco años de haber puesto pausa a su carrera artística por problemas de corte legal. Frustrado por el repentino camino que tomó su vida, el cantante se aferró a las adicciones y llegó a tener diversos problemas de salud en varias ocasiones. Finalmente, fue en 2017 cuando decidió ingresar a terapia rehabilitación para tratar sus aflicciones.

Ahora, el recordado intérprete de “El taxi” deja atrás los malos momentos pasados, reflexiona sobre su vida y se encuentra muy dispuesto a seguir consolidando e internacionalizando su carrera profesional.

A propósito de ello, el cantante de 40 años llegó a Lima como parte de su gira promocional de su reciente tema “Pizza Aré” y contó a La República sus próximos proyectos en la pantalla grande.

Asimismo, evidenció, una vez más, su desaprobación con el Gobierno cubano y envió un cálido mensaje a sus compatriotas, quienes han venido manifestándose durante largas jornadas los últimos meses del 2021, exigiendo el pare de la violencia a sus derechos humanos y la liberación de sus presos políticos.

- ¿A qué edad te iniciaste en el mundo artístico? ¿Cuándo fue que diste tu salto al estrellato?

Canto desde los 4 años en Cuba. A los 19 años me hice famoso al aparecer en televisión nacional por una directora de televisión. He tenido una vida bien bonita disfrutando de lo que me gusta hacer.

Osmani García perdió el control de sus ingresos a causa de un mal contrato

- Pasaste por una complicada etapa en tu carrera artística, perdiste mucho dinero por una estafa y debido a ello no pudiste desempeñarte como artista por cinco años. Luego de esa difícil etapa legal, ¿qué cosas buenas surgieron para ti en la música y a nivel personal?

Cuando te cortan los ingresos, ya no hay dinero, no hay entrada. Lo más bonito de todo ese problema es que después de cinco años me hice ciudadano norteamericano y ahora estoy relanzando mi carrera con mi hit del momento que se llama “Pizza Aré”. Está siendo un éxito en Cuba y en Florida.

Por suerte, salí airoso de esa difícil experiencia.

Osmani García se mostró muy contento al recibir su pasaporte estadounidense. Foto: Osmani García/Instagram

- En el tiempo que esperaste a qué terminara tu contrato, estuviste encaminando tu vida hacia el descontrol, ¿cuándo fue que te diste cuenta que necesitabas ayuda profesional?

Ese momento se dio cuando llegué al hospital. Los únicos órganos que me funcionaban, cuando llegué, eran el corazón y el cerebro .

El doctor habló conmigo muchísimo. Me dijo que no era tiempo de pararse todavía y que había Osmani para largo rato. Después, estuve con mi familia, llegó Laura, la reina mía, a hacer de mi vida, una muy bonita.

- Estuviste todo ese tiempo también alejado de redes sociales, ¿hace cuánto que recuperaste tus plataformas virtuales?

Perdí Facebook e Instagram y todas las plataformas que se monetizan como Spotify y YouTube por cinco años. Las acabo de recuperar hace tres meses a lo mucho.

Lanzamiento de “Pizza Aré”

- Acabas de lanzar el tema musical “Pizza Aré”, el cual ha sido un rotundo éxito en redes por la gran acogida que ha tenido en nuestro país, ¿Cómo tomas este recibimiento por parte del público peruano?

En Perú, estoy como en casa desde que entré por el aeropuerto. Antes de llegar acá, en el aeropuerto de Miami, un peruano me estaba ayudando a tomar el vuelo a tiempo.

Acá me siento súper bien. Se siente muy bonito cuando en otros países la gente te quiere mucho, es una bendición.

- Te presentaste en el programa En boca de todos el miércoles 9 y jueves 10, con motivo de promocionar tu nueva canción, ¿cómo fue la experiencia?, ¿ya habías asistido al programa antes?

La experiencia fue de lo más bonita. Yo no había asistido nunca. La acogida que dieron en el canal y en el programa fue maravillosa. Todos huelen a pisco sour. (risas)

Desde que entré por la puerta del canal, todos fueron muy amables conmigo. Se respira una vibra muy alta. Quedé sorprendido porque todos se divertían, todos disfrutaban.

Osmani García y sus planes de debutar en el cine

- Tomaste una decisión que fue muy polémica meses atrás, de quitarte un par de tatuajes del rostro con láser, ¿a qué se debió esta decisión y que tan dolorosa fue la experiencia?

La magnitud del dolor al quitarse los tatuajes del 1 al 10 es 25, es bien doloroso. Tomé la decisión de quitarme los tatuajes de la frente y el del cachete que está pegado a la parte derecha de mi mandíbula porque tengo propuestas como actor para el cine, para hacer series. Me los estoy intentando borrar para que a la hora de hacer maquillaje de cine, no molesten mucho.

(Los tatuajes) ya cumplieron su propósito, en su momento los utilicé, para yo mismo a lo mejor, reivindicarme.

Estos tatuajes me hacían regresar a mi camino, recordar diariamente que tenía que estar en paz, en control, alejado del alcohol y las drogas. Por ello, ya cumplieron su cometido.

- Te vamos a ver en una nueva faceta de actor, ¿tomarás algún curso para participar en estas producciones?, ¿has participado en otro filme o serie anteriormente?

Yo ya había tomado clases de actuación en Colombia, México y Miami. Participé en una película de cine independiente años atrás, en la que interpretó a un taxista, se llama Buquenque, la encuentran en YouTube.

Es una película con un mensaje de protesta por la forma en la que viven los cubanos, la prostitución en la que caen las muchachas por llevarse comida a la boca, y los asesinatos y abusos que hay en mi isla hace 62 años.

- ¿Las nuevas producciones en las que vas a participar llegarán a estar en el catálogo de alguna plataforma de streaming como Netflix?

Si Dios quiere, estoy buscando todas las maneras posibles de entrar a ese tipo de plataformas porque amo actuar. Me veo en los últimos años de mi vida, cuando esté mayor, actuando.

Hay muchísimo trabajo como actor y ojalá Hollywood u otra compañía grande de cine independiente me abra las puertas. Tengo varias propuestas, pero no quiero adelantar nada, no quiero deshacer la magia. Tengo muchas intenciones de actuar.

Plano amoroso

En el ámbito sentimental, Osmani García se encuentra muy contento viviendo de su cálido y pasional romance con su novia Laura Candeau, una reconocida repostera en Miami.

Al cabo de un año de relación con la joven cubana, el artista decidió proponerle matrimonio en el escenario de la Teletón Chile 2021, y fue con el apoyo del famoso presentador Mario Luiz Kreutzberger Blumenfeld, popularmente conocido como Don Francisco.

“Ya que conociste mi lado malo, y mi lado bueno, te quiero preguntar Laura, si me vas a escoger para estar toda la vida porque yo no quiero otra persona para tener de compañera hasta el día que me muera”, dijo el reggaetonero haciendo un llamado a su amada al escenario.

A la fecha, la pareja no ha revelado detalles de la fecha de la boda debido a que desean mantener esta parte de su romance en privado. Sin embargo, sus fanáticos no pierden la esperanza de que anuncie la fecha de las nupcias prontamente por sus redes sociales.

Osmani García, un artista que se inmiscuye en la política

- El año pasado, te manifestaste a favor de las multitudinarias protestas en Cuba criticando duramente la represión del Gobierno castrista. ¿Consideras importante que los famosos, líderes de opinión como tú, se pronuncien ante hechos que azoten la inestabilidad de un país y propinan un duro golpe a sus ciudadanos?

Sí, provocamos una marcha migratoria frente a la Casa Blanca en Washington. Asistimos más de 18.000 latinos, la mayoría cubanos.

Osmani García utiliza sus redes sociales para dar espacio a las problemáticas que vive su natal Cuba. Foto: Osmani García/Instagram

Todos los cubanos estamos pidiendo la libertad de los niños presos políticos de ahí. Estamos pidiendo que cese el abuso infantil de parte del Gobierno en la isla y una acción militar del mundo sobre Cuba.

Creo que dondequiera que haya un arma apuntando niños o donde se estén apresando menores, tienes que salir a pronunciarte y a hacer bulla, no callar ante las injusticias y más aún cuando eres alguien conocido.

- ¿Un mensaje a tus compatriotas cubanos que por muchos años han sufrido abandonos y abusos del gobierno de turno?

Yo quiero mandarles un saludo a todos y expresarles mi gratitud por su valentía de denunciar lo que está mal. Gente de Zona, Willy Chirinos, Decemer Bueno, Emilio Stefan y Gloria Estefan han sido algunos de los artistas que se unieron para alzar la voz ante la violación de derechos humanos de nuestros hermanos.

Osmani García se pronunció sobre las multitudinarias protestas que se vivieron a fines del 2021 en Cuba. Foto: Osmani García/Instagram

- ¿Cómo tomas las críticas de detractores en redes sociales? Con esto me refiero a seguidores que se oponen a tu postura política en contra del socialismo y comunismo

Realmente no recibo ataques en mis redes sociales, lo que recibo es un apoyo total. La comunidad cubana está más unida que nunca. Si hay algo que se hace sentir en las redes sociales, es el deseo de la libertad.

Colaboraciones y próximos proyectos

- Recientemente debutaste con un tema junto a Stephanie Valenzuela, ¿podrías contar detalles de la experiencia?

Bella como mujer, persona y amiga. Me encantó grabar con ella, tiene una vibra muy amistosa.

Cuando hablas con un peruano parece que lo conoces de toda la vida . Esa química estuvo presente con Stephanie, Jaime Cuadra (el productor de la canción) y el equipo que estuvo en la colaboración de este tema. Hay que estar atentos a la redes de Tefi, para saber cuando sale el tema.

- ¿Cuáles son algunas de las grandes amistades que el mundo de la música te ha permitido forjar?

Tengo gran amistad con Farruko, Daddy Yankee, Jay Álvarez, Don Omar, una hermandad con Alexander Delgado de Gente de Zona, con El Chacal, Lenir, Willy Chirino, Olga Tañón, son muchísimos.

- ¿Cuáles son tus próximos proyectos en lo que respecta a la música? ¿Estás próximo a lanzar otro single?

Sí, atentos a mi Instagram, porque el 14 de febrero traigo un tema con Ángel López que está espectacular. El tema es sobre amor, una balada romántica.