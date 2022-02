Luciana Fuster reacciona al ver a Patricio Parodi junto a participante en juego ‘Apretaditos’

Luciana Fuster no pudo evitar mostrarse incómoda ante una concursante que abrazó y llenó de piropos a Patricio Parodi durante un juego de Esto es Habacilar, en la última edición del jueves 10 de febrero. La modelo, quien hace unos días se emocionó con la prenda del deportista, pidió que finalicen el reto para separar a la joven del chico reality.

La influencer quedó sorprendida tras la advertencia de la participante al decirle que se quedará con el popular ‘Pato’. El hecho ocurrió en el juego ‘Apretaditos’, donde la retadora debía abrazar al exintegrante de Esto es guerra para llenar un balde con un líquido de color azul.

“Lucianita, me vas a disculpar, pero me lo llevo. Hoy come arepa”, expresó la joven antes de dirigirse al juego. Luego las cámaras del programa de entretenimiento enfocaron a Luciana Fuster, quien solo atino a cubrirse el rostro con las manos para luego pedir que detengan el juego y ver alejado a Patricio Parodi de la participante.

Modelo se pronuncia tras ser captada junto a Patricio Parodi

Los cibernautas preguntaron a través de las historias de Instagram por qué se esconden luego de ser ampayados por el programa de Magaly Medina. Tras la consulta, Luciana Fuster reveló que en ningún momento se ha ocultado junto a Patricio Parodi, ya que estaban en un lugar público. “¿Ampay? ¿Esconderme? ¿Acaso el cine de un centro comercial no es un lugar público?”, respondió. “Si estoy en la calle es porque no me escondo. Estamos todos locos si creen que, porque no subo a mi historia lo que hago, lo estoy escondiendo. El mundo de cabeza”, agregó.

Luciana Fuster se pronunció tras ser captada de la mano con Patricio Parodi. Foto: Luciana Fuster/Instagram

Luciana Fuster opina sobre posible ingreso de Flavia y Austin a EEG

Tras las especulaciones del supuesto ingreso de Austin Palao y Flavia Laos a Esto es guerra, Luciana Fuster aseguró que no se incomodaría con la presencia de los ex chicos reality en el programa. “No tengo problema. No tengo problema con nadie. Todo normal”, expresó para América espectáculos. Además, la influencer detalló que no sabe si volverá al reality, ya que no ha sido convocada. “Estoy esperando que me llamen y empiezo con la preparación”, señaló.