Laura Spoya dedica tierno mensaje a su esposo por aniversario: “Qué locura que haya pasado tan rápido”

Laura Spoya dejó de compartir publicaciones generando contenido para sus redes sociales y dedicó tierno mensaje a su esposo Brian Rullan por su quinto aniversario de bodas. Acompañando al texto se pueden ver dos fotos. La primera están los novios en la ceremonia civil y la segunda, en su matrimonio religioso.

Publicación de la empresaria. Foto: Laura Spoya/Instagram

Por ende, la celebración es doble y se los festejaran yéndose de viaje familiar, como los pasatiempos que le gusta la pareja. Así lo dio a conocer en la misiva que le envió a su compañero de vida: “Feliz aniversario a mi Brayaaan @brianrullan. ¡Cinco años ya! Qué locura que se haya pasado tan rápido. Cumplimos el nueve (civil) y hoy (religioso), y bueno en realidad toda esta semana porque la fiesta duró cuatro días y hasta más, jajajaja. ¡Te amo! La próxima semana festejamos en el ultimo viaje que haremos antes de que ya no pueda ni moverme, JAJA, y que nazca bebé. I love you”.

Los personajes del espectáculos como Cassandra Sánchez de Lamadrid, Lesly Castillo, Jamila Dahabreh y otros más le comentaron dichas imágenes de Laura Spoya. Una muestra de ello es el mensaje que la primogénita de Cassandra Sánchez de Lamadrid le puso: “¡No puedo creer que ya pasaron cinco años!”.

Laura Spoya sorprendió a sus fans al mostrar TikTok de su etapa emo

La modelo Laura Spoya causó sorpresa entre sus seguidores al publicar un curioso video en TikTok mostrando una etapa de su vida que muy pocos conocían.

Es así que detalló cómo fueron sus épocas adolescentes, en las que fue ‘emo’ y causó furor con todo lo que se vio. Las imágenes detallan cómo la empresaria canta una canción de la banda Pxndx y la leyenda dice: “Yo gané este trend. A mucha honra, exemo presente y PXNDX lover”.

Laura Spoya muestra su barriga de 6 meses de embarazo

Luego de la influencer Laura Spoya confirme su segundo embarazo animada por la conductora Magaly Medina, quien le ‘arruinó' la primicia al dar la noticia en su programa. La modelo ha ido compartiendo con sus seguidores el avance de su embarazo.

Laura Spoya posó contenta con su pancita para redes sociales. Foto: Instagram/Laura Spoya

No obstante, hace unas semanas decidió colgar unas fotografías en las que se aprecia claramente lo notorio de su embarazo. Es así que compartió cómo iba su pancita a los seis meses de gestación con el siguiente mensaje: “Es la primera vez que me tomo fotos así con mi barriga al aire y quería compartirlas. Seis meses con mucho flow, jaja, vivo llena de achaques todos los días y algo siempre me duele pero soy feliz de saber que mi bebé está tan sanito”.