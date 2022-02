Jessica Newton desea que Alessia Rovegno participe en el Miss Perú 2022: “Lo haría súper bien”

Jessica Newton reveló que estaría encantada con la participación de Alessia Rovegno en la próxima edición de Miss Perú. Sin embargo, aún no se ha confirmado su presencia.

La presidenta del Miss Perú señaló que, actualmente, la joven se encuentra trabajando en la ciudad de Nueva York. Asimismo, precisó que si decide concursar en el certamen, tendrá que pasar casi todo su tiempo viajando por el país.

“Conversamos y sí, vimos la posibilidad. Ella tiene una agencia en Nueva York y de decidirse, tendría que poner en alto muchísimas cosas, porque cuando empieza tu rol de reina, es difícil mantener dos vidas”, indicó.

Además, agregó: “Janick (Maceta) viajaba casi todos los fines de semana dentro del país, estaba comprometida al cien por ciento. Alessia me comentó que la idea le gustaba mucho, pero que tenía que analizar, conversar, ver los contratos que tiene allá, y ver si está lista este año para tentar la corona nacional. Creo que lo haría súper bien”.

Gran final del Miss Perú 2021. Foto: captura Miss Perú 2021 / YouTube

Jessica Newton habla sobre posibles candidatas al Miss Perú

La organizadora del concurso fue consultada por otras figuras del medio que estarían capacitadas para participar en el certamen. Ante esto, ella respondió: “Hay varias que me gustan muchísimo y que creo que enfocándose hacia el terreno de la representación nacional podrían hacerlo bien. Ahorita no se me ocurre ningún nombre”.

La modelo competirá con Alessia Rovegno para ser la Miss Perú 2022. Foto: Valeria Flórez/Jessica Newton/Instagram

Los cambios que tendrá el Miss Perú 2022

Jessica Newton manifestó su deseo de coronar a una nueva reina en julio de este año. Asimismo, comentó que esta nueva edición tendrá algunos cambios a comparación de las anteriores.

“Hay varios, pero me refería a que, además de las candidatas elegidas como reinas de los distintos departamentos y retadoras, estamos llamando a candidatas de anteriores ediciones del Miss Perú para que tengan una nueva oportunidad”, explicó.