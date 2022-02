Falleció la actriz trans española Isabel Torres, protagonista de la serie Veneno, a los 52 años

El mundo escénico español y la comunidad LGBTIQ+ están de luto, pues el día de hoy falleció la actriz trans canaria Isabel Torres como consecuencia de un cáncer de pulmón que padecía desde el 2018, pero que recién en el 2020 lo dio a conocer al público. Su familia se pronunció mediante un comunicado en las redes donde dio a conocer la noticia.

“Hoy, 11 de febrero de 2022, despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe. Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada” , se lee en el post.

La actriz Isabel Torres falleció hoy, 11 de enero, a los 52 años. Foto: Isabel Torres/Instagram

Su protagónico en la serie Veneno le cambió la vida

Antes de lograr la fama internacional, Isabel Torres fue locutora radial por diez años en su programa llamado La Ventolera en Canarias. Sin embargo, cuando se le presentó la oportunidad de dar vida a la etapa adulta de la mítica ‘Veneno’, como era conocida la actriz trans Cristina Ortiz, en su serie autobiográfica, no pudo rechazarlo a pesar de haber sido diagnosticada con graves enfermedades poco después de haber recibido el papel de sus sueños.

“Estaba pasando por una enfermedad adyacente a la que me vino después que fue el cáncer (en estadío 4) que se llama pénfigo que era una enfermedad autoinmune y la única forma de curarla era atiborrándome de corticoides a dosis muy elevadas y en tres meses me puse de 70 kilos que es lo que yo peso normalmente a 90 kilos, eso me ayudó muchísimo para el personaje”, comentó en una entrevista para El País.

Reveló que le encantó tanto el proyecto debido a la importancia que le daban al colectivo trans y por ello se prometió que lo lograría “aunque sea la última cosa que haga”, con tal de que coloquen al final “En memoria de Isabel Torres” a título póstumo. A raíz de la bioserie, la actriz empezó a recibir comentarios de personas que también se encontraban en el proceso de aceptación de sus cuerpos y que anhelaban realizarse la transición de género.

“Mucha gente me escribe para decirme ‘Gracias Isabel porque estoy pasando por lo mismo’ y eso me da una fuerza para tirar de este carro y sumado a los niñes que se acercan a mí para decirme que gracias a la serie se han dado cuenta de que quieren hacer la transición y que no saben cómo hacerla; y yo llamo a sus padres y me dicen ‘Tú eres la de La Veneno ¿cómo me llamas?’ para que le pongas atención a tu hijo”, prosiguió.

La revista 'The New Yorker' reconoció a 'Veneno' como una de las mejores series del 2020. Foto: Atresmedia

Isabel Torres: el avanzado estado de su enfermedad

La reconocida actriz que logró la fama internacional con la serie Veneno al ser emitida a través de HBO Max, siempre mantuvo al tanto a sus fans sobre su crítico estado de salud. En noviembre del 2021 alertó sobre el empeoramiento de su enfermedad cuando los médicos le comentaron que solo le quedaban dos meses de vida.

Sin embargo, este hecho no detuvo sus quehaceres diarios y mediante su cuenta de Instagram donde cuenta con más de 100.000 mil seguidores, compartió diverso contenido en el cual se le veía radiante disfrutando de diversos looks, tomando sol en la piscina, saliendo con amigos y mostraba cómo se realizaba sus quimios siempre con buena actitud.

Isabel Torres disfrutó su vida al lado de sus seres queridos. Foto: Isabel Torres/Instagram

Isabel Torres, un ícono de la comunidad LGBTIQ+

Con tan solo 27 años, en 1996, la actriz se convirtió en la primera mujer trans de Canarias en lograr que su DNI refleje su verdadera identidad de género, gracias al reconocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y sin necesidad de acudir al Supremo.

Asimismo, en 2005, fue la primera mujer trans candidata a Reina de Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Logró visibilizar a la comunidad transgénero española.

En 2020, Isabel Torres obtuvo el Premio Ondas como mejor intérprete femenina en la serie Veneno. Foto: El País/captura

En su carrera cinematográfica, participó en Fotos (1996), una película escrita por Elio Quiroga y también formó parte de 8 años (2021), de José David Martínez Alcázar. También pasó por la pantalla chica al ser presentadora en Antena 3 Canarias. Sin embargo, fue con Veneno, dirigida por Los Javis, que logró el éxito internacional.

En 2020, gracias a este papel. Obtuvo el Premio Ondas como mejor intérprete femenina, que compartió Jedet y Daniela Santiago, sus compañeras en la serie y actrices trans. Su última aparición en televisión fue en el programa Sábado Deluxe donde aprovechó para despedirse del público.

Los actores y actrices que conformaron la serie Veneno. Foto: Isabel Torres/Instagram

“Verla trabajar cada día en el rodaje de Veneno fue una lección para todo el equipo. Su interpretación queda para siempre”, comentó Suma Content, la productora de Javier Calvo y Javier Ambrossi (quienes dirigieron la serie Veneno)

La diputada madrileña y activista transexual Carla Antonelli se pronunció sobre el fallecimiento de Isabel Torres. Foto: Twitter/ captura

¿De qué trata la serie Veneno?

Es una serie autobiográfica de uno de los íconos LGBTIQ+ de España, Cristiana Ortíz mejor conocida como La Veneno. La serie de una temporada cuenta sus vivencias desde la infancia, sobre cómo fue descubrir su identidad dentro de una familia conservadora y homofóbica en Adra, Almería.

A través de Valeria, una estudiante de periodismo que se descubre a sí misma como una mujer trans gracias a ‘La Veneno’, quien va en busca de la actriz para escribir un libro sobre su historia, se van desmenuzando anécdotas de la vida Cristina Ortiz.

Narra cómo es que detrás de su divertida personalidad, empoderamiento y un gran carisma, sufrió varios años de su vida al ser rechazada por sus seres queridos y así tener que mudarse y dedicarse a la prostitución al no tener oportunidades laborales, donde encontró a sus más grandes amistades como Paca la Piraña, quien también forma parte de la serie.

La serie biográfica de Cristina 'La Veneno' tiene ocho episodios y se estrenó en marzo del 2020. Foto: Facebook Veneno, la serie

Cuenta cómo logró alcanzar la fama con apariciones televisivas en los años 90 y se ganó el corazón de la audiencia gracias a su forma de ser tan única. A través de su vida, se conoce la historia de la comunidad LGBTIQ+ en España desde los sesenta hasta la actualidad. Así también narra su muerte la cual sigue siendo un enigma.