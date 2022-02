Mayella Lloclla le propuso matrimonio a su novio Jhefry Vásquez: “Y me dijo que sí”

Mayella Lloclla le propuso matrimonio a su novio Jhefry Vásquez. A través de una extensa publicación en Instagram, realizada el viernes 11 de febrero, la actriz reveló los pormenores de la pedida de novio a su pareja, padre de su único hijo Gael, y de quien se separó momentáneamente años atrás.

¿Cómo fue la pedida de mano que organizó Mayella Lloclla?

La antagonista de la telenovela Dos hermanas (2020) explicó que engañó Jhefry Vásquez para que acepte ser modelo en una sesión fotográfica que utilizó como fachada para organizar la pedida de mano.

“Nadie sabe, ni nuestras familias ni nuestros mejores amigos, y en este momento se están enterando junto a ustedes. Le propuse a Jhefry que sea mi modelo para mis joyas CAO, pero era una mentira piadosa, porque en verdad le tenía una sorpresa. Le iba a pedir que se casara conmigo”, escribió la artista de 35 años.

Mayella Lloclla explica por qué ella hizo la propuesta

En un breve paréntesis, Mayella Lloclla indicó que siempre tuvo claro que sería ella quien tomaría la iniciativa en hacer la gran pregunta y así lo hacía saber a sus conocidos.

“A mí no me va a pedir matrimonio; cuando quiera hacerlo, yo lo haré. N uestros amigos lo tomaban a la broma, pero yo lo decía en serio. Es más, hasta Jhefry me seguía la corriente diciendo: ‘sí, estoy esperando el anillo’. Quizás él pensó que era una escapada mía y que nunca sucedería”.

La dedicatoria de Mayella Lloclla a su futuro esposo

“Gracias Jhefry por ser parte importante de mi vida, por ser un apoyo constante en mi crecimiento profesional y personal. Sin tu amor no estaríamos logrando tantas cosas, gracias por la maravillosa familia que hemos formado. Te admiro y te amo mucho”, escribió en un comentario aparte Mayella Lloclla.