Ivana Yturbe revela en Instagram que sufrió “pérdida” antes de quedar embarazada

Ivana Yturbe dedicó unas historias de Instagram para publicar las respuestas a las consultas de sus seguidores. La modelo e influencer, quien disfruta de su etapa como madre al lado de Beto da Silva, reveló en una de ellas una anécdota poco conocida de sus meses de gestación.

Un usuario le preguntó si Almudena, nombre de la bebé de la reportera de En boca de todos, había sido planeada por sus padres. “ ¿Almu fue planeada? ”, fue la interrogante del fan.

“Almu vino después de una pérdida que tuve. Nosotros ya estábamos buscando baby, pero no pensé que sería tan rápido después de una pérdida”, contestó Yturbe en la storie.

Ivana Yturbe y Beto da Silva se han convertido en una de las parejas más solidas del espectáculo nacional. Foto: Instagram

Responde a otros seguidores de Instagram

La joven aprovechó en responder otra consulta sobre la vigilancia a su hija. En ese sentido, contestó si la lleva siempre a su lado cuando va a trabajar.

“Almu siempre está conmigo, nuevamente lo hablé con mi pediatra y me dijo que no habría problema. Así que yo feliz porque no me gusta despegarme de ella, la habré dejado unas dos veces sola”, sostuvo la ex chica reality.

“Mi bebé desde siempre duerme deli, antes dormía en cualquier lugar y con mucha bulla, pero las que ya tienen bebés más grandes saben que conforme van creciendo, van escuchando mejor. Sin embargo, cuando el ambiente está óptimo (de preferencia la noche), me llega a dormir hasta cinco horas”, agregó.

¿Ivana Yturbe se mudará a Trujillo?

Tras la llegada de Beto da Silva al club César Vallejo, Ivana Yturbe respondió si ella lo acompañará en este nuevo reto del futbolista.

“Definitivamente. No es fácil porque, obviamente, yo tengo acá mi trabajo y todas mis cosas, pero estaré yendo y viniendo, repartiéndome, porque obviamente tengo que estar con mi esposito. Obviamente, voy a seguir trabajando, gracias a Dios me han dado la oportunidad y facilidad de seguir haciendo los ‘chismecitos’”, dijo al respecto.