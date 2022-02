Flor Polo comparte sentido mensaje por su cumpleaños: “Hoy celebraré la vida”

Flor Polo celebra un año más de vida este viernes 11 de febrero y decidió compartir su felicidad con sus seguidores en redes sociales. La hija de Susy Díaz, quien hace unas semanas anunció por medio de un comunicado su separación con Ernesto Villanueva, se ha mostrado agradecida con su familia y compartió un sentido mensaje por su cumpleaños.

La empresaria recordó que el año pasado no pudo festejarlo debido a que contrajo la COVID-19. “Un día como hoy nací para ser feliz y disfrutar de esta maravillosa vida. Gracias, Dios por darme un año más vida, mi cumpleaños del año pasado no fue el mejor, la pasé con COVID y muy mal, pero tú me diste una oportunidad para seguir en la vida”, se lee en el inicio de su post en Instagram.

Asimismo, la animadora agradeció a sus familiares y fans por todo el cariño que ha recibido. “Cada año nos depara cosas buenas y depende de nosotros convertirlas en oportunidades positivas; por eso, hoy celebraré la vida. Muchas gracias a mi familia, amigos y seguidores por todos sus lindos mensajes y buenos deseos. Dios me los bendiga. Feliz vuelta al sol”.

Mensaje de Flor Polo por su cumpleaños. Foto: Flor Polo/Instagram.

Empresaria revela que sufrió por ‘ampay’ de Néstor Villanueva

Luego de que anunciara su fuerte crisis matrimonial con el cantante, la empresaria emitió un comunicado, donde revelaba su separación el padre de sus hijos. Durante un informe de Magaly TV, la firme, Flor Polo aseguró que se encuentra enfocada en su emprendimiento y recordó que las imágenes de su exesposo en Chancay le afectaron mucho porque estaba cerca de Navidad. “Sí me chocó mucho, me afectó porque fue en víspera de Navidad y para mí no fue la mejor. Me dolió muchísimo, me chocó bastante, hasta ahora me acuerdo y me afecta bastante”.

Flor Polo se quiera al hablar de su madre tras separarse de cumbiambero

La animadora pasa por un difícil momento en su vida matrimonial con Néstor Villanueva, ya que anunció públicamente su separación. Flor Polo se presentó en Mujeres al mando, donde resaltó el apoyo de su madre, Susy Díaz, y no puedo evitar llorar al hablar de ella. “Es una madre ejemplar, está conmigo siempre. Mi mamá está motivándome y diciéndome: ‘Vamos adelante. Tú eres valiente, guerrera’”, indicó.