Fiorella Rodríguez pasará en casa su cumpleaños número 48 tras contagiarse de COVID-19

La exconductora de América espectáculos Fiorella Rodríguez comentó a sus seguidores en sus redes sociales cómo es que después de realizarse varias pruebas salió positivo por COVID-19 un día antes de su cumpleaños número 48. La también actriz cumple un año más de vida hoy, 11 de febrero, y ahora lo pasará en cuarentena.

La popular ‘Amistad’ reveló que su hija se contagió días atrás y, al mantener una relación cercana con ella, decidió hacerse dos pruebas de descarte; sin embargo, dio negativo en ellas. Aun así, Rodríguez no se sintió tranquila, por ello decidió someterse a una más, pero esta con la RT-PCR, y fue recién ahí que confirmó que se había contagiado de coronavirus.

Fiorella Rodríguez aconseja realizarse pruebas si han tenido contacto con alguien contagiado de COVID-19

En sus videos no solo cuenta su experiencia con el virus, sino que también recomienda a sus seguidores a quedarse en casa si saben que se contagiaron. Además, dijo que si alguien ha tenido contacto con alguien contagiado, debe hacerse pruebas a pesar de no presentar síntomas, como fue su caso.

“Me hubiese encantado grabar otro tipo de historias porque mañana es mi cumpleaños, pero quiero contarles lo que me ha sucedido para alertar a otras personas. Me hice mi prueba antígena en la mañana y salió negativa, así que opté por otra y di positivo. No siento absolutamente nada, y así no tengan ningún síntoma, hay que ser responsables , va a ser cumpleaños distinto, pero vamos a estar en casa cuidándonos en familia”, contó Fiorella Rodríguez.

Por otro lado, su pareja, Jean Pierre, recién se someterá a la prueba del coronavirus. “Pasaré mi cumpleaños tranquila en casa, a recibir los 48 de una manera distinta, pero siempre en familia”, comentó a El Popular.

Fiorella Rodríguez se realizará una cirugía estética

La exconductora televisiva aseguró que se siente tranquila con su edad y su físico, sin embargo, desea mejorar algunas partes de su cuerpo.

Fiorella Rodríguez se someterá a una operación estética. Foto: Instagram.

“Voy a cumplir 48, pero me siento como de 20 años. Además, todos saben que siempre he llevado una vida sana y hago mi rutina de ejercicios, pero, ‘hermana’, por más ejercicios que hagas, hay zonas de tu cuerpo que no levantan”, comentó Fiorella Rodríguez en una entrevista al Trome.