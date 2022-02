Daniela Darcourt respecto a su exbailarín Anthony Aranda: “Errores cometemos todos”

La artista Daniela Darcourt se encuentra celebrando que debutará con nueva faceta de conductora radial junto con la actriz Vanessa Terkes en proyecto radiofónico que tiene Splash por nombre. Asimismo, se encuentra ansiosa por ser nombrada candidata a los Latin Grammy 2022.

En esa línea, la salsera concedió una entrevista a El Popular, donde fue consultada respecto a diversos temas, siendo uno de ellos la polémica relación sentimental entre Anthony Aranda y Melissa Paredes tras el ampay que protagonizaron y que Magaly TV, la firme emitió en una de sus ediciones.

Como se recuerda, el ‘activador’ formó parte del staff de bailarines de Daniela Darcourt, por lo que ambos son colegas del mundo artístico, además de amigos, según indicó la cantante de intérprete de “Adiós amor”.

Daniela Darcourt no interfiere en la vida de sus amigos

La cantante dijo a la reportera del medio que tras el ampay entre Anthony y Melissa lo llamó para decirle ciertas cosas que consideró oportunas. Es un gran profesional, como en algún momento se lo dije: ‘ Errores cometemos todos ’.

Asimismo, recalcó que no le agrada interferir en la vida íntima de sus amigos, pues no le gusta que se metan en la suya.

“Yo soy su amiga, no me acuesto con él, no duermo, es su vida personal. Lo quiero muchísimo, lo respeto como artista y él lo sabe. Al igual que a Melissa, la conozco hace tiempo. En mi vida, esté bien o mal lo asumo, de la manera que vea, pero lo hago. Ya luego vendrán los ‘piedrones’ o lo que tenga que venir”, agregó Daniela.

Daniela Darcourt defiende relación de Anthony y Melissa

Además, laex maestra de La voz kids no se sumó a criticar a la pareja conformada por Melissa Paredes y Anthony Aranda por oficializar su romance en poco tiempo.