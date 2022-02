Daniela Darcourt desea casarse con un hombre que la proteja: “Que me ame y me respete”

Se acerca el día de San Valentín y muchos de sus seguidores le preguntaron a Daniela Darcourt sobre su vida sentimental. Por ello, la salsera explicó que su corazón todavía no tiene dueño y se animó a revelar las cualidades que debe poseer aquel hombre que decida conquistarla.

A través de sus redes sociales, la intérprete contó que sí le gustaría casarse, en algún momento, pero siempre y cuando encuentre a alguien que reúna ciertas características y que esté dispuesto a protegerla, independientemente de su nacionalidad.

“¿Te gustaría casarte con un venezolano?”, le consultó uno de sus seguidores.

¿Qué respondió Daniela Darcourt?

“Sí, pero con un hombre que me ame y me quiera. Además, que me respete, así sea cubano, colombiano, mexicano, puertorriqueño, hondurence, de donde sea, pero que me valore. Eso es suficiente”, mencionó en sus historias de Instagram.

Asimismo, agregó otros detalles que debe tener su pareja ideal: “romántico, engreidor, cariñoso, como sea (...) Que se agarre a puño y patada por mí”, indicó.

Daniela Darcourt contestó preguntas de sus seguidores de redes sociales. Foto: Instagram/Daniela Darcourt

Daniela Darcourt debutará en la locución radial

Mediante las redes sociales de la radio Panamericana, se anunció que Daniela Darcourt acompañará a Vanessa Terkes en la conducción de su programa. Tras esta noticia, la salsera se mostró muy emocionada y agradeció por esta nueva oportunidad.

“Estoy muy contenta; recibí la propuesta y me encantó. Es un contacto especial también con mi público. Se vienen cosas nuevas en mi carrera. Este 2022 es mío” , señaló.