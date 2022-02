¿Qué fue de Manuela Garrido Lecca y Pablo Morcillo, los chicos que se volvieron padres en Combate?

Manuela Garrido Lecca y Pablo Morcillo iniciaron su amor frente a cámaras, en el popular programa reality Combate. Lo que comenzó con muestras de cariño y coqueteos, terminó por avivar su amor y formar una familia.

En esta nota, conoce más de ellos tras el breve paso en el espacio televisivo que los hizo conocidos públicamente.

Pablo Morcillo Y Manuela Garrido Lecca visitando Combate en 2018. Foto: captura/ATV

¿Cómo se conocieron Manuela Garrido Lecca y Pablo Morcillo?

Ambos se conocieron en el famoso programa de competencias de ATV, Combate. Allí se enamoraron, iniciaron una relación y tuvieron a su hijo Giuliano.

Los participantes pertenecían al equipo rojo cuando las cámaras del reality los grabó en situaciones cariñosas. Desde ese momento, nacieron rumores de un posible romance.

Al ser expuestos, el joven salió al frente para revelar que entre ellos empezó un gusto. “Somos amigos con ‘Manu’, nos estamos conociendo; y sí, me gusta, ya sabe que me gusta”, señaló el joven argentino.

Tiempo después, los dos chicos dejarían el reality para dedicarse al 100% al cuidado de su hijo, quien iba en camino.

Dejaron las cámaras y los enredos amorosos para poder estar al cuidado de su pequeño lejos de los escándalos y presión mediática. La pareja comenzó a compartir su vida en las redes sociales.

Manuela Garrido Lecca y Pablo Morcillo. Foto: Instagram

Manuela Garrido Lecca y su lucha contra la depresión

En 2019, se supo que la joven Manuela Garrido Lecca fue internada en una clínica a causa de la depresión y ansiedad que padecía. Según contó en ese entonces, los padecía desde hace algunos años tras dejar el reality de ATV.

“Han sido unas semanas bastante difíciles en las que me he sentido muy mal, con mucho miedo, con mucho descontrol y con mucha pena. Pero sí les puedo decir que me siento orgullosa de haber podido extender la mano y reconocer que esta vez ya no podía sola y necesitaba pedir ayuda”, fueron sus palabras en una publicación que dejó en Instagram.

En su declaración, el descontrol se debió a un desorden alimenticio por comer con desmesura y posteriormente vomitar lo ingerido.