Cassandra Sánchez de Lamadrid se siente orgullosa de los avances de su hijo con Deyvis Orosco

Cassandra Sánchez de Lamadrid dedica su contenido en redes sociales a la promoción de los artistas a los que maneja como su esposo Deyvis Orosco y la exreina de belleza Janick Maceta. La manager cuenta muy poco de su vida personal y familiar; sin embargo, de lo poco que deja saber es sobre su maternidad.

En ese sentido, aprovechó que estaba realizándose un tratamiento capilar, después de estar descuidada por mucho tiempo, debido a sus horarios. “Y después de una semana de locos entre los momentos de mamá, rutinas de Milán, reuniones y proyectos, me desperté temprano para engreírme. Recuerden que siempre deben ser una prioridad en su vida”, comentó.

Minutos después Cassandra Sánchez de Lamadrid subió una imagen de ella en el spa con una leyenda que decía: “Ayer no les conté, la cita con la pediatra de baby Milán fue espectacular. Mi gordo está ya en 63 cm y pesa 6.3 kg. Sobresalió en todos los test de habilidades motoras, ya hasta se quedó recto aguantando su cabecita sentado sin problema”.

Jessica Newton hubiera querido que su hija participe en el Miss Perú

La exreina de belleza Jessica Newton siempre ha dejado en claro lo orgullosa que se siente de su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid por todo el trabajo que realiza de la mano de su franquicia.

Jessica Newton llena de elogios a su hija y asegura que tiene potencial para el Miss Perú. Foto: composición/ La República/ Instagram

En una entrevista para un medio local, la directora del Miss Perú confesó sobre su primogénita: “Creo que hubiese sido magnífica, hubiese dado la respuesta perfecta porque incluso es quien ayuda a preparar a las reinas. Cassandra, a pesar de ser tan bella, se siente más cómoda detrás, dirigiendo a alguien. Siempre le fastidio con eso, pero ella no quiere saber nada”.

Cassandra Sánchez Lamadrid cuenta que su bebé inició estimulación temprana

La manager Cassandra Sánchez de Lamadrid detalló muy emocionada que su pequeño Milán empezó a asistir virtualmente a clases de estimulación temprana.

Cassandra Sánchez asistió a la primera clase de estimulación temprana con su hijo. Foto: Cassandra Sánchez/Instagram

Después de mostrar las herramientas que usó, la hija de Jessica Newton contó la experiencia: “Fui a la estimulación temprana con baby Milán y no saben lo que pasó (...) En una de las actividades tenía que coger una maraca y que la moviera. La profesora pensó que no la iba a mover con facilidad, porque aún no cumple tres mes”.