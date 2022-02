BRIT Awards 2022: Liam Gallagher presentó por primera vez su canción “Everything’s electric”

¡El rock vuelve a apoderarse de los escenarios! El pasado martes 8 de febrero se celebró una nueva edición de los BRIT Awards, y Liam Gallagher complació a sus seguidores (incluyendo a los amantes de su exbanda Oasis) con un espectáculo especial. El músico, quien hace poco estrenó el primer adelanto de su siguiente disco, interpretó por primera vez “Everything’s electric” en vivo.

Liam Gallagher emocionó a los amantes del rock en los BRIT Awards 2022

El concierto de Liam Gallagher en la ceremonia fue una de las presentaciones más esperadas por el público. El intérprete de “Wonderwall” llegó al escenario de los BRIT Awards 2022 desde un helicóptero, detalle que muchos fanáticos de Oasis tomaron como referencia a la canción “D’You know what I mean?”. Esta fue la primera vez que el músico presentaba “Everything’s electric” fuera de estudio.

Liam Gallagher estrenó “Everything’s electric” en colaboración con Dave Grohl

Previamente, el músico inglés ya había emocionado a sus seguidores con el gran estreno de su canción “Everything’s electric”. Un dato que deleitó a los amantes del género fue que la canción se realizó en colaboración con Dave Grohl de Foo Fighters.

Este es el primer estreno del tercer disco del artista, el cual se llamará C’mon you know. El álbum será estrenado oficialmente el 27 de mayo de este año.

Noel Gallagher es comparado con Liam Gallagher en redes sociales

Si bien el menor de los Gallagher acaba de tener un gran momento sobre los escenarios, el panorama parece ser más difícil para su hermano. Recientemente, Noel Gallagher anunció un nuevo evento dentro de su gira y los cibernautas empezaron a lanzarle duras críticas en redes sociales.

El artista decidió aumentar una fecha más a su gira por Reino Unido e Irlanda. El evento, en el cual también se presentarán bandas como Two Door Cinema Club, se dará el próximo 8 de octubre.

Noel Gallagher anuncia nueva fecha para su gira. Foto: Twitter Noel Gallagher

No obstante, algunos cibernautas aprovecharon la publicación para dejar sus opiniones sobre el compositor de “Don’t look back in anger”. “¿Qué tal si vuelves a presentarte a Knebworth con Liam?”, “Tu hermano es mejor que tú” y “(Tu concierto) suena a castigo”, escribieron algunos usuarios.