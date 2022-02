El día que Susan Ochoa rompió en llanto en Superstar tras olvidarse la letra de una canción

Susan Ochoa ha demostrado tener gran destreza con el canto, la cual le valió para ser una de las peruanas presentes en Viña del Mar, donde no solo encantó con sus presentaciones, sino que se hizo merecedora de dos gaviotas en el festival. Tal vez, lo que muy pocos sabían es que la chiclayana empezó a formar su carrera musical en concursos de canto en televisión nacional.

En el año 2004, una jovencita de tan solo 18 años encandiló al jurado de Superstar de Panamericana Televisión, programa que era conducido por Rebeca Escribens y Héctor Felipe. Sin embargo, la intérprete de “No me dejes sola”, en ese entonces, le tocó vivir un difícil momento en uno de sus performances frente a una de sus compañeras del reality de talento. Aquí te contamos qué pasó.

Susan Ochoa ha sido parte de otros programas de canto, como: La voz Perú y Los cuatro finalistas. Foto: Susan Ochoa/Instagram.

Susan Ochoa lloró en vivo en medio de su presentación

Una de las fechas del recordado programa de Panamericana TV era que las participantes se enfrentaran con un tema musical para poder llegar a la final del reality. Antes de iniciar con el versus, la producción compartió lo que fueron los ensayos de las concursantes y se mostraron seguras de sí mismas para entregarlo todo en el set de televisión.

Tras ello, Rebeca Escribens presentó a Susan Ochoa, proveniente de Chiclayo, y Diana Canales, representando a Arequipa, con el tema “Eclipse total del amor”. Ambas debían interpretar la misma canción y primero fue el turno de la arequipeña, quien tuvo el refuerzo de Susan Ochoa en los coros. Luego de su participación le tocó a la chiclayana que, desde un inicio, se mostró muy nerviosa y terminó olvidando la letra de la canción.

Susan Ochoa rompió en llanto y decidió abandonar el set del programa y dejó sola a su compañera para que terminara de cantar. Minutos después, las cámaras enfocaron a la artista que era consolada por la conductora del reality. Finalizada la presentación, Canales recibió la apreciación del jurado mientras la chiclayana se tapaba la cara sentada en el piso.

Susan Ochoa recordó el episodio en Superstar

Luego de su triunfo en el Festival de Viña del Mar, Susan Ochoa contó que logró su objetivo en Chile a pesar de que tuvo problemas técnicos en su primera presentación lo que le hizo recordar un episodio similar en Superstar. “Realmente son fallas técnicas que en programas en vivo pasan eso. Ya me ha pasado alguna vez, hace muchos años pasó, pero no supe resolverlo, me puse a llorar. Esta vez no, porque vine a cantar y que Perú esté presente. Estoy feliz de estar aquí”, declaró en Tengo algo que decirte.