Roger del Águila tras ser retado por Johanna San Miguel: “No quiere dejar mal a los guerreros”

Roger del Águila intentó participar en uno de los juegos de Esto es Habacilar a pedido de su compañera Johanna San Miguel. Ante la animación de la actriz, el conductor, que hace unos días sufrió una caída en el set de televisión, estuvo dispuesto a pasar por encima de unos inflables y demostrar que esta vez saldría victorioso, pero no fue así.

El popular ‘Chivito’ se encontraba al lado de la presentadora animando el programa del último miércoles 9 de febrero cuando recibió la invitación para ser parte del reto. Tras la propuesta, él se mostró sorprendido y decidió dejar el micrófono para dirigirse al juego.

El también cantante dedicó unas palabras a Johanna San Miguel, quien tuvo la idea de que Roger del Águila demostrara cómo se gana el pozo de 1.500 soles en aquel reto. “No quiere dejar mal a los guerreros. Por favor, después no me estén llamando para hacerme prueba antígena”, expresó. “Confiamos en ti. Vamos, Roger”, agregó la exconductora de Esto es guerra.

PUEDES VER:

Músico no planeaba conducir Esto es Habacilar

Luego del estreno de Esto es Habacilar y presentar a los modelos, el programa +Espectáculos entrevistó a Roger del Águila, quien reveló que no planeaba regresar a la conducción porque vivía en provincia. “Hace una semana estaba en Chiclayo, vivo ahí, y Amazonas. No quería regresar a Lima, pero Mariana me llama y dice que estaban en Pachacamac, me encanta la comida, es mágico. Me trauma (Lima), vivo en provincia, vendí todo y me fui”, contó.

Roger del Águila no quería regresar a la televisión

Hace un buen tiempo, Roger del Águila detalló haberse alejado de la farándula y no desear regresar más a la televisión porque estaba dedicado de lleno a ser medium sanador. “Todo fue muy rápido, pero estoy contento, un poco ya no quería este ritmo tan fuerte en mi vida; sin embargo, lo acepto, ya no agrado a los hombres, agrado a cristo Jesús”, declaró a Trome.