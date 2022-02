Paula Manzanal estaría embarazada de su segundo hijo con su novio, según Amor y fuego

Paula Manzanal estaría embarazada de su segundo bebé, fruto de su relación con Christian Marco, según informó el programa Amor y fuego. En una reciente emisión, el segmento conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre difundió la declaración de la expareja del actual novio de la modelo peruana, se trata de la española Khalida.

¿Novio de Paula Manzanal tiene malas intenciones?

Según la ex de Christian Marco, el español le habría confesado que tiene una relación con Paula Manzanal solo por interés y para tener fama en la televisión. Mostró los chats y audios que él le habría enviado.

“Te doy 10.000 euros para ver si me ayudas, yo quiero salir en la tele, en algún programa de estos que ponen en YouTube. A mí Paula me ha dicho que es una ***, no puedo desaprovechar eso”, expresó Christian Marco.

Al escuchar lo que le decía su expareja, Khalida decidió advertirle a Paula Manzanal las malas intenciones del español, pero al parecer la modelo salió a defenderlo.

Hace unos días, Paula Manzanal oficializó su nueva relación con Christian Marco. Foto: Instagram / captura de Willax

Paula Manzanal habría revelado su embarazo

Sin embargo, lo que llamó la atención es que el informe presenta un mensaje con el nombre de Paula Manzanal. En este, la modelo habría revelado que está embarazada por segunda vez. Además, le habría pedido a Khalida que respete su relación con Christian Marco y deje de buscarlo a través de sus amistades.

“Hola, Khalida, no entiendo por qué sigue buscando a Christian y llamando a todos sus amigos para saber de él. Te voy a pedir por favor que respetes mi relación. Él y yo estamos esperando un bebé, no sé si ya te habrá contado, pero espero que me entiendas”, se lee en el texto.