Pablo Alborán revela curiosos datos sobre “Castillos de arena”, su última canción

“Castillos de Arena” es el sencillo que Pablo Alborán lanzó en enero de 2022 y también el tema principal de “La 1-5/18 Somos uno”, telenovela argentina. En el videoclip oficial se puede apreciar al cantante interpretando el papel de un astronauta que, luego de muchos años, regresa a la Tierra. Hasta el momento la canción cuenta con más de tres millones de vistas en YouTube.

Durante una entrevista vía Zoom para Zona Pop CNN, el popular malagueño detalló cómo recibió la petición que lo llevó a trabajar el tema musical en una noche. Pero no es la única curiosidad, el cantante también habló sobre la realización del video.

¿Cómo surgió “Castillos de arena”?

“Hice el tema en una noche. Grabé aquí con las guitarras, el piano, en el estudio en casa y lo mandé. Tal cual lo mandé, a la semana o a las dos semanas, ya estaba sonando la novela, inclusive con la maqueta”, explica Alborán para el espacio de CNN.

Asimismo, el artista confesó que no podía ver la telenovela completa y por eso dejó que la inspiración lo guiara. “En este caso me dijeron amor imposible. Yo no podía ver la serie entera. Me dejé llevar un poco también: pinceladas de cosas personales, pinceladas de cosas que he visto, de cosas que leo, de poesía, de películas que hablen de esta temática”.

Pero hay más curiosidades. Pablo Alborán reveló que el niño protagonista del videoclip oficial era en realidad uno de los gemelos que interactuaron con él durante el rodaje. “Ha sido muy divertido. Los niños por protección infantil (leyes de España) no pueden rodar más de cinco horas. Los dos son maravillosos”, resaltó el famoso artista.

¿Cuál es el mensaje de “Castillos de arena”?

Durante la entrevista, el cantante también explicó que el mensaje del video está relacionado con “la esperanza blanca de la generación que viene”. Resaltó la figura del niño “que cuida de su ecosistema, cuida lo que tiene, genera energía renovable a través de una bicicleta, tiene una pequeña mascota de la que cuida, riega las plantas... Consigue respirar en un mundo completamente devastado por el ser humano”.

Fueron las acciones del pequeño las que finalmente le permitieron al astronauta, interpretado por Pablo Alborán, que se quitara el casco sin temor a morir por falta de aire puro. “Y es un poco la sensación que todos tenemos, que veo en las películas de ahora. Sentimos que todo va muy rápido, que nos perdemos la mitad de las cosas que suceden, no valoramos lo que tenemos y pensamos que esta generación va a ser la última”, agregó el artista.