Nicola Porcella oculta su tatuaje de la Virgen de Guadalupe: “Sí, me tapé la virgen”

Nicola Porcella volvió asombrar a sus seguidores con su nueva decisión respecto a los tatuajes retratados en su cuerpo. El exchico reality tapó su polémico tatuaje de la Virgen de Guadalupe; sin embargo, aseguró que no está arrepentido de llevar a la patrona de los mexicanos en su piel, ya que se hizo otro parecido en otra zona de su anatomía.

Después de casi dos años, el influencer compartió en sus redes sociales que se realizó otro dibujo sobre la virgen de Guadalupe. En un inicio publicó una selfie a través de sus historias de Instagram junto a una leyenda: “Ahí vamos”, donde se le ve echado en una camilla al lado de un especialista de un estudio de tatuajes.

Finalizado el diseño en su espalda, el exchico reality confirmó haberse hecho nuevos tatuajes antes de abandonar el país. “Bueno mi gente, acabo de terminar de tatuarme, porque no podía regresarme a México sin terminarme mis tatuajes y ahora les voy a poner (su nuevo dibujo). Bueno, sí, me tapé la virgen, la que tenía atrás” , contó. “Pero me hice otra virgen en las costillas”, añadió.

Influencer muestra regalo que le hizo Yoshimar Yotún

No pudo ocultar su emoción y compartió su felicidad con sus seguidores de las redes sociales, pues Nicola Porcella recibió una camiseta de la selección peruana de parte de Yoshimar Yotún. “Gracias, mi hermano Yoshimar Yotún por el detalle”, escribió. La respuesta del deportista no se hizo esperar y comentó el post del exguerrero. “De nada, mi hermano Nicola Porcella. Eres grande, papi”, se lee en la publicación.

Nicola Porcella presumió en redes el regalo que recibió de Yoshimar Yotún. Imagen: Composición Instagram/AFP

Nicola Porcella descarta ser parte de Esto es guerra

El modelo decidió interactuar con sus seguidores y en sus historias de Instagram dejó activa la caja de preguntas para que consulten sobre cualquier tema. Tras ello, un cibernauta le escribió. “Nicola, ¿no vas a estar en EEG y celebrar los 10 años?”. De inmediato, Nicola Porcella descartó ser parte de la nueva temporada de Esto es guerra. “No, pero les deseo lo mejor”, respondió.