Mon Laferte: la cantante confirma en redes sociales que ha dado a luz recientemente

¡Oficialmente es ‘Mom’ Laferte! La cantante chilena Mon Laferte, quien alcanzó la fama internacional por su canción “Tu falta de querer”, anunció en su cuenta oficial de Twitter ya es mamá. Esta noticia llegó a sus fanáticos durante el jueves 10 de febrero, por la tarde. Si bien la artista no ha dado más detalles, sus seguidores han dejado su total apoyo y muestras de cariño en la publicación.

“Ya soy mamá”, escribió la intérprete de “Cúrame”. La breve publicación ya ha acumulado más de 66 mil likes y más de 1,600 usuarios han dejado sus comentarios en Twitter.

La chilena anuncia que su bebé nació en Twitter. Foto: Twitter Mon Laferte

Mon Laferte compartió con sus seguidores el nombre y el sexo de su bebé

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Mi buen amor” se animó a compartir con sus fanáticos nuevas noticias de su embarazo. La artista subió una foto en la que se podía ver un pequeño overol marrón tejido.

Sin embargo, fue la descripción de la foto la que más emocionó a los cibernautas. El texto que acompañaba la instantánea causó emoción en su comunidad, ya que revelaba el nombre y el sexo de su bebé.

Mon Laferte revela el nombre y el sexo de su bebé con tierna foto. Foto: captura Instagram

“Primer tejido que hago para mi hijo Joel. Ya tengo ocho meses de embarazo y estoy muy nerviosa y emocionada”, indicó la cantante chilena.

¿Cuándo fue que Mon Laferte habló por primera vez de su embarazo?

Recordemos que fue en agosto del año pasado que Mon anunció en las redes sociales que estaba embarazada. “Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses, debería esperar para contarlo. Pero ya no puedo. Siento que me saqué un peso de encima enorme ahora al hablar”, dijo.

Previo a ello, el 14 de febrero de 2021, la chilena reveló que se encontraba en una relación sentimental y que su pareja se llamaba Joel Orta, quien también pertenece a la industria musical.