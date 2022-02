Merly Morello y Daniela Olaya reciben apoyo tras críticas por tiktok donde casi se dan un beso

Las actrices Merly Morello y Daniela Olaya, recordadas por interpretar a ‘Lily‘ y ‘Alicia‘ en la serie De vuelta al barrio, protagonizaron un video de TikTok en el que casi se dan un beso. Tras la difusión de dichas imágenes, ambas empezaron a recibir cientos de críticas por parte de sus detractores.

Al enterarse de dicho suceso, los seguidores de las artistas no dudaron en defenderlas y expresar su rechazo hacia los comentarios homofóbicos que surgieron en contra de ellas.

“No sé por qué se quejan por la influencia de la sexualidad. Se supone que somos gente adulta y sabemos lo que queremos, ¿Oh no?”, “Nadie tiene derecho a ofender a nadie por el tema de su sexualidad”, “No importa si son gente pública, al final es su vida y tienen el derecho a vivirla como quieran”, “¿Qué tanto se indignan si hacen este tipo de videos? Cada quien es libre de hacer el video que quiera”, “No hagas caso a lo qué dicen las personas, todos tenemos derecho de subir lo qué queramos y al que no le guste pues simple, que se quede callado”, fueron algunos mensajes de apoyo.

Fans apoyan a Merly Morello y Daniela Olaya. Foto: captura de Tiktok

Daniela Olaya también manifestó su indignación ante las expresiones de odio que le lanzaron los cibernautas a ella y a su amiga Merly Morello en TikTok. “Si el trend lo hace un hombre y una mujer está bien, pero si lo hacen dos chicas ¿está mal? Eso es homofobia”, sentenció.

Merly Morello confiesa que es bisexual

Por medio de una entrevista para el medio Infobae, Merly Morello confesó que es bisexual y aclaró que jamás ha ocultado su orientación sexual.

“Sí, pero lo vengo diciendo años de años. Realmente no hay novedad, es algo normal. Nunca he tenido problema en decirlo. Es raro tener que responder esto, no sé qué tan importante sea mi orientación sexual. Pero bueno, sí, lo soy”, manifestó.

Hace unas semanas, Merly Morello cumplió la mayoría de edad. Foto: Instagram

Merly Morello se despide de De vuelta al barrio

Merly Morello le dijo adiós a su participación en la serie De vuelta al barrio mediante una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram.

“Entre llantos y risas, me despido del proyecto que me ha acompañado estos últimos años (desde el 2017). Gracias por todo el apoyo que me han brindado estos años, realmente no tengo palabras para expresar todo lo que siento en estos momentos”, escribió la artista.