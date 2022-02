Merly Morello, Katty García, Aída Martínez y otras famosas que se han declarado bisexuales

Merly Morello es una de las más recientes famosas que ha hablado abiertamente sobre su orientación sexual. La popular ‘Lily’ de De vuelta al barrio sorprendió a todos sus seguidores al contar que es bisexual. Al igual que ella, actrices, cantantes y celebridades de Hollywood también contaron que se sienten atraídas tanto por hombres como mujeres.

A continuación, te contamos quiénes son las famosas que se han declarado orgullosamente bisexuales:

Merly Morello

A través de TikTok, se hizo viral la respuesta de Merly Morello sobre su bisexualidad. Y tras la atención que puso los medios en esto, la joven actriz de 18 años concedió una reciente entrevista donde se mostró un poco sorprendida por algo que dijo hace un tiempo atrás.

“Lo vengo diciendo años de años. Realmente no hay novedad, es algo normal. Nunca he tenido problema en decirlo. Es raro tener que responder esto, no sé qué tan importante sea mi orientación sexual. Pero bueno, sí, lo soy”, dijo a Infobae.

Merly Morello contestó la pregunta de una seguidora. Foto: captura

Katty García

Katty García, quien se casó en 2016 con Karim Vidal en Estados Unidos, negó ser lesbiana. La ex chica reality y madre de un niño explicó a sus seguidores que es bisexual. Asimismo, en sus redes sociales comparte momentos que vive con su esposa y su hijo.

Katty García se casó en 2016 con Karim Vidal. Foto: Katty García/Instagram

Aída Martínez

Durante su participación en El valor de la verdad de 2014, Aída Martínez reveló que fue bisexual y estuvo involucrada con Katty García. Asimismo, en dicho programa, la influencer aseguró que en la actualidad solo le gustaban los hombres.

Pachi Valle Riestra

La conocida bailarina Pachi Valle Riestra se declaró bisexual en 2010. “No fue un descubrimiento, sino algo natural. Sobre mi sexualidad siempre se ha hablado mucho y que quede claro que a mí siempre me han gustado hombres y mujeres , toda la vida, y esa es mi sexualidad”, dijo aquella vez a La República.

“Cuando se hizo público que salía con una mujer se sorprendieron y ahora que salgo con un hombre también se sorprenden. Sea por un hombre o por una mujer, el amor es el amor, no importa el género, no sé por qué se sorprenden tanto”, añadió.

A Pachi Valle Riestra le gustan los hombres y las mujeres. Foto: Pachi Valle Riestra /Instagram

Angelina Jolie

La reconocida actriz de Hollywood Angelina Jolie siempre habló abiertamente sobre su bisexualidad. En su juventud, ella salió con la modelo Jenny Shimizu.

En la década de los 90, Angelina Jolie tuvo un romance con la modelo Jenny Shimizu. Foto: captura/Twitter

Megan Fox

Megan Fox ha hablado de su capacidad para sentirse atraída tanto por hombres como mujeres. En 2012, dijo a Esquire que no es lesbiana, pero que había tenido una aventura con una bailarina de striptease. “No soy lesbiana, solo creo que todos los humanos nacen con la habilidad de sentirse atraídos por ambos sexos”, explicó.

Megan Fox contó en 2012 que tuvo una aventura con una striptease.

Lindsay Lohan

La actriz Lindsay Lohan, quien actualmente está comprometida con Bader Shammas, mantuvo una relación con la Dj Samantha Ronson en 2008.

Lindsay Lohan y la DJ Samantha Ronson terminaron su relación en 2009. Foto: AP

Lady Gaga

Lady Gaga fue otra famosa que se declaró bisexual. Aunque se siente atraída por las mujeres, aclaró que prefiere mantener relaciones sexuales con hombres. “Me encanta la sexualidad masculina. Los hombres tienen un algo que me gusta muchísimo”, afirmó a la revista OK!.