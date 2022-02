Maricarmen Marín revela su secreto para recuperar su peso rápidamente tras dar a luz

Este 10 de febrero, Maricarmen Marín celebra los dos meses de su pequeña Micaela; sin embargo, lo que llamó la atención de todos sus fans es cómo luce a poco tiempo de haber dado a luz. A través de sus redes sociales, sus seguidores se mostraron intrigados por los ‘secretos’ de la cumbiambera para recuperar su figura en tiempo récord.

“¿Por qué estás tan flaca? ¿Qué has hecho?”, consultó una de sus fans.

Tras esta interrogante, la conductora de TV contó que se debe a un factor genético, pues su mamá tuvo tendencia a desarrollar pancitas pequeñas durante sus embarazos, por ello la recuperación es es menor tiempo.

“Tan linda, la verdad no hice mucho... dice mi papá que mi mamá también hacía pancitas pequeñas y que se recuperaba muy rápido. Yo, a los 10 días, ya estaba en mi peso ”, explicó.

¿Cómo lleva Maricarmen Marín la maternidad?

Además, sus seguidores también quisieron saber cómo la cantante está llevando estos primeros meses como mamá. “¿Cómo haces para sobrevivir a los desvelos?”

“¡Tan hermosa! Recuerda que por más de 23 años mis conciertos han sido en las madrugadas, estoy acostumbrada. Le he sacado provecho y disfruto más la conexión con Mica en esas horas” , respondió.

Maricarmen Marín celebra su tercera dosis contra el coronavirus

A través de sus redes sociales, Maricarmen Marín mostró cómo fue el proceso de vacunación cuando recibió su dosis de refuerzo contra la COVID-19.

“Ya me vacuné, así de rapidito, así que vacúnate tu también”, dijo en una historia posterior al video donde se le observa recibiendo la vacuna.

“Tenemos que seguir cuidándonos, porque los contagios están de terror, así que a seguir haciéndolo. Y, si todavía no te has vacunado, vacúnate, que no pase más tiempo”, aconsejó.