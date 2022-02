María Fe Saldaña presenta a la hija que tuvo con Josimar: “Eres el amor más sincero”

María Fe Saldaña se convirtió en madre el pasado 18 de diciembre del 2021 y el encargado de hacer el anuncio fue el cantante Josimar, quien desde los Estados Unidos dio la noticia para todos sus fans que estaban al pendiente del embarazo de su expareja.

Tras esto, la joven de 20 años se mostró un poco hermética a mostrar fotos de su hija y solo lo hizo a través de sus historias de Instagram, en donde publicó la manito de la recién nacida.

Sin embargo, María Fe Saldaña cambió de opinión y compartió una tierna sesión de fotos. En la imagen se vio a la mamá primeriza cargando a su primogénita. El post estuvo acompañado de una tierna dedicatoria en la cual resaltó el inmenso amor que siente en esta nueva etapa.

“Desde que te conocí mis días y mi vida cambiaron por completo. Eres lo mejor que tengo, mi mayor tesoro, mi engreída, mi princesa. Te amo tanto, Jeilani. Eres el amor más sincero y puro. Vamos a ser las mejores amigas por siempre, gorda de mi corazón”, escribió en Instagram.

María Fe Saldaña presenta a la hija que tuvo con Josimar por primera vez. Foto: María Fe Saldaña/Instagram

¿Por qué María Fe no quiso mostrar a su hija en redes?

A través de sus historias de Instagram, María Fe Saldaña contó que no quería mostrar el rostro de su bebé en redes para evitar ataques contra la pequeña.

“Por ahora no voy a mostrar a mi gorda porque así lo decidí, ya que hay mucha gente mala vibra y no quiero eso para mi gordita. A mí me da igual si es conmigo, pero a mi gorda sí la voy a cuidar mucho”, señaló.

María Fe Saldaña entusiasmada por los primeros días de su hija Jeilani. Foto: María Fe Saldaña/ Instagram

Josimar asegura que siempre estuvo al pendiente de María Fe Saldaña

Según Josimar, desde que María Fe Saldaña anunció su embarazo, él nunca se desentendió de la joven ni de la bebé que venía en camino. A pesar de que se fue a Estados Unidos para casarse con otra mujer, el salsero señaló que mantiene una buena relación con su expareja.

“Hablo con mi hija todos los días. Si yo le hubiera abandonado, no tendría ni un segundo de que ella me conteste. Desde que me enteré de que estaba embarazada, me encargué de todo, absolutamente de todo”, comentó en conferencia de prensa.