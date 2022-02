Magaly Medina habla sobre el fracaso: “El verdadero éxito está en levantarse”

Magaly Medina no solo usa sus redes sociales para mostrar su día a día, ella también se ha dedicado a brindar consejos sobre empoderamiento y superación.

En su más reciente post en Instagram, la conductora de Magaly Tv, la firme habló sobre lo importante que es aprender de los fracasos y no avergonzarse de ellos.

“Hay mucha gente que se avergüenza de fracasar y llamó fracasar a muchas cosas; puede un día no irte bien en el trabajo o en tu matrimonio, con tu pareja. La gente llama a un divorcio fracaso. Y no es así, utilicemos eso a favor. Te caíste, pero realmente el verdadero hecho heroico es saber levantarse porque el camino de la vida es para aprender. Porque si no aprendemos de las caídas, no hacemos nada”, dijo Magaly Medina en el video, el cual ha sorprendido a sus seguidores.

Asimismo, en la publicación, Magaly Medina escribió una descripción en el que aborda el mismo tema: “No, no fracasaste. Te caíste, pero el verdadero éxito está en poder levantarse. La vida es para eso, para disfrutar y convertir las caídas en la posibilidad de seguir creciendo”, posteó.

Magaly Medina responde a Ducelía Echevarría

Luego de que Ducelia Echevarría acusara a Magaly Medina de intentar hacer un circo de su vida a raíz de una supuesta agresión por parte de su pareja, la conductora no dudó en responder y negar sus descargos.

“Nosotros no somos los que tenemos que investigar. Nosotros no hacemos circo de la violencia contra la mujer. Somos muy conscientes de que esto pasa en las ‘mejores familias’ y que tenemos que estar atentos. Ninguna mujer tiene por qué apañar y soportar agresiones físicas o verbales de ningún hombre”, dijo.

Magaly Medina indignada por agresión de Andy Polo a su esposa

Luego de que Génesis Alarcón denunciara al futbolista Andy Polo de agresión y de no pasarle manutención para sus hijos, Magaly Medina se mostró indignada y lamentó los hechos.

“El que te hace eso, no te ama definitivamente. Quien te hace sufrir, te tortura de esa manera, no te ama. Es un tipo egocéntrico, con sus propios traumas. No puede desfogarlo con la mujer que lo acompaña”, comentó.