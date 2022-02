Macarena Velez tras infidelidad de Víctor Salas: “La verdad no tengo ganas de hablar nada”

Macarena Velez se convirtió en una nueva víctima de los tan temidos ampays, ya que el pasado lunes 7 de febrero, Amor y fuego emitió unas imágenes donde el ahora exnovio de la modelo, Víctor Salas, besaba a otra mujer en una discoteca de Chiclayo. Como era de esperarse, la ex chica reality tomó radicales decisiones, como las de borrar todas sus fotos con el futbolista de su cuenta de Instagram.

Asimismo, luego de algunas horas, la también cantante publicó un extenso comunicado donde anunciaba la separación definitiva con el popular ‘Vituco’ y, además, reconoció que le fueron infiel. “Yo jamás me metí en ninguna relación. No soy de este tipo de personas. Y, bueno, me enteré que me fueron infiel y obviamente decidí dar por terminar mi relación”, indicó.

Macarena Velez reapareció tras infidelidad de Víctor Salas

Tras unos días de aquel hecho, las cámaras de Amor y fuego volvieron a captar a Macarena Velez, pero esta vez surfeando en una playa de Miraflores. La modelo evitó dar mayores detalles y se le vio bastante afectada tras el fin de su relación.

“No voy a declarar nada chicos, la verdad no tengo ganas de hablar nada, no me importa... Mucho amor para todos. Ya saben, yo no le deseo el mal a nadie”, indicó la exintegrante de Combate evitando en todo momento las cámaras.

Korina Rivadeneira acompañó a Macarena Velez

La pareja de Mario Hart, Korina Rivadeneira, estuvo al lado de Macarena Velez, mientras que ambas surfeaban en Miraflores. Sin embargo, la venezolana evitó en todo momento pronunciarse sobre la infidelidad de Víctor Salas.

“Perdóname, pero no puedo hablar ya a otros canales, lo siento”, indicó, para luego dar la misma respuesta al ser consultada por las denuncias de discriminación en el programa Esto es Habacilar.