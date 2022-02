Macarena Gastaldo se pronuncia tras ser vinculada sentimentalmente con Sergio Peña

Macarena Gastaldo rompió su silencio después de que Brunella Horna dejara entrever que tendría algo que ver con la ruptura de Sergio Peña y Valery Revello. Mediante una reciente entrevista, la modelo argentina aclaró que no tiene ningún tipo de vínculo sentimental con el futbolista de la selección peruana.

“ No lo conozco , pero el círculo es muy chiquito y, por lo que escuché por ahí, sé que no están hace tiempo, pero iban y venían, más no sé”, declaró para Trome.

Macarena Gastaldo se refirió, además, a la reunión en la que fue vista junto al hermano de Sergio Peña. “Ese día estaba el hermano, pero no él. Ni siquiera había alguien del entorno del fútbol, nadie (…) Si están solteros, no tiene nada de malo. Cuando uno está soltero tiene derecho de rehacer su vida . La gente es muy machista, cuando una mujer engaña es ‘re guau’, pero cuando es el hombre, se la agarran con la amante y todo debería ser igual”, detalló.

Macarena Gastaldo aclara vínculo con Sergio Peña. Foto: Instagram

Como se recuerda, Sergio Peña y Valery Revello han asegurado que llevan una relación cordial pese a que se encuentran separados.

Sergio Peña confirma separación de Valery Revello

A través de un comunicado de prensa, el futbolista Sergio Peña confirmó que su matrimonio con Valery Revello llegó a su fin, justo después de que Amor y fuego emitiera un ampay de la joven con un surfista.

“Ante las imágenes que están por difundirse, quiero informar que, al día de hoy, no tengo ninguna relación sentimental con Valery, la madre de mi hija, con quien llevamos separados hace varios meses”, señalaba la misiva.

Comunicado de Sergio Peña. Foto: AGREF

Valery Revello confiesa que sigue enamorada de Sergio Peña

Valery Revello admitió que aún ama a Sergio Peña tras ser captada en actitudes cariñosas con un tablista en una fiesta.

“Amo al papá de mi hija, me muero por él y no me da vergüenza decirlo. Así no estemos juntos, me importa cinco pepinos”, expresó la joven en Instagram.