Karla Tarazona y su esposo donan juego de dormitorio a esposa de Andy Polo tras abandono

Karla Tarazona y su esposo Rafael Fernández no fueron ajenos a la situación de abandono que atraviesa Génesis Alarcón, la esposa de Andy Polo, y decidieron donarle un juego de dormitorio. Así lo confirmó Magaly Medina este miércoles 9 de enero durante la transmisión de su programa Magaly TV, la firme.

Tras revelar que Gennesis y Josetty Hurtado pagarán seis meses de alquiler de vivienda a la joven, la figura de ATV anunció que la presentadora de D’Mañana se comunicó con su producción para dar a conocer la noticia.

“ Nos acaba de escribir Karla Tarazona y su esposo porque quieren regalar un juego de dormitorio para que tus niños puedan estar cómodos, como si no tuvieran un padre que gana esa cantidad de dinero. Tener a tus hijos así, en el desamparo total, solo por fastidiar a la madre”, precisó.

Esposa de Andy Polo denuncia al futbolista por violencia

El último 8 de febrero, la esposa de Andy Polo denunció al futbolista por violencia física en el programa Magaly TV, la firme. “Me jaló el cabello, me caí al piso, me metió un cachetadón y me puso todo el ojo morado”, detalló.

Asimismo, la joven aseguró que el seleccionado no solo la agredió a ella, sino también a sus pequeños. “Sí, también ha sido violento con mis hijos”, declaró.

Andy Polo fue denunciado por su expareja por agresión fisica. Foto: FPF.

Magaly Medina indignada con Andy Polo

Con total indignación, Magaly Medina criticó duramente a Andy Polo después de que la esposa del jugador lo acusara de haberla violentado y de haberle sido infiel.

“En este país todo el mundo se hace de la vista gorda cuando se trata de la selección. Cuando meten goles no importa que sean mujeriegos o infieles, se les perdona todo. Eso no puede pasar, nadie tiene corona para tratar así a una mujer”

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).