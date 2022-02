Josetty y Gennesis Hurtado pagarán la casa de la expareja e hijos de Andy Polo

Las influencers Josetty y Gennesis Hurtado se mostraron muy conmovidas por el caso de Génessis Alarcón, quien denunció a su exesposo Andy Polo por violencia física y psicológica.

La joven madre, de 27 años, contó que no recibe apoyo alguno del futbolista para la crianza de los niños que tienen en común. Ante esto, Magaly Medina invitó por un enlace en vivo a Alarcón para ayudarla de alguna forma.

“Nosotros tenemos una sorpresa para ti, algo de esperanza para ti, porque estamos conectados desde los Estados Unidos con Josetty y Gennesis Hurtado. Las hermanas Hurtado siempre se conmueven con estos casos, ellas ya antes apoyaron a otra persona que fue maltratada por su pareja (...) Pero esta vez quieren apoyarte a ti y se han sentido tocadas por ti” , dijo la conductora de Magaly TV, la firme el miércoles 9 de febrero, antes de dar pase a las hijas de Andrés Hurtado.

Josetty y Gennesis Hurtado explicaron que se indignaron con el caso de Génessis Alarcón y, por tal motivo, decidieron pagarle seis meses de alquiler del departamento donde vive. Además, lamentaron que Andy Polo, con un nivel económico alto, no se haga responsable de sus hijos.

“Anoche (martes 8 de febrero) vimos todo tu programa, y primero felicitarte porque siempre estás apoyando a tantas mujeres maltratadas. Los hijos no tienen la culpa de tener un padre que tenga tanto dinero , esos niños están acostumbrados a una vida, que ya se los llevó a Estados Unidos, y ellos ya están acostumbrados a ese estilo de vida y dónde los tiene ahora, en un mueble sin nada”, comentó Josetty Hurtado.

“Mi hermana y yo hemos decidido sumarnos. Vamos a pagarle seis meses por adelantado una vivienda” , añadió.

Magaly Medina indignada tras denuncia a Andy Polo

Magaly Medina lamentó que, en Perú, a los seleccionados no se les castigue con severidad cuando se trata de temas de violencia de género. “En este país todo el mundo se hace de la vista gorda cuando se trata de la selección. Cuando meten goles no importa que sean mujeriegos o infieles, se les perdona todo. Eso no puede pasar, nadie tiene corona para tratar así a una mujer”, dijo la conductora.

Lourdes Sacín arremete contra Andy Polo

Tras ver las condiciones en las que vive Génessis Alarcón y sus dos hijos, Lourdes Sacín señaló que le parece increíble cómo un futbolista de la talla de Andy Polo no se hace cargo de sus pequeños.

“Andy Polo. Luego de ver cómo debe dormir la esposa del futbolista Andy Polo y sus hijos cuando él gana 125.000 soles al mes, me parece increíble”, comentó en Facebook.