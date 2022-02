Janet Barboza ‘renuncia’ a América hoy tras criticas de sus compañeros de producción

Janet Barboza no soportó más las quejas de los miembros de producción y tomó una drástica decisión sobre su permanencia en América hoy durante la edición de este jueves 10 de febrero. Tras anunciar a Mariella Zanetti como la invitada especial del programa, las otras conductoras presentaron una nota sobre las incomodidades de los demás integrantes del magazine sobre el trato de la popular ‘Rulitos’.

Tras emitir el informe, las cámaras enfocaron a los que conforman el equipo de producción vistiendo un polo en el que pedían la ‘vacancia’ de la presentadora de televisión. Al ver la reacción de sus compañeros, la ‘Reina de las movidas” expresó. “Bueno, ha sido un placer, mucho gusto, he decidido dar un paso al costado. Gracias por la oportunidad” , mientras se dirigía a la puerta de salida.

Después de unos minutos, Janet Barboza regresó a tomar su lugar que había sido suplantado por Mariella Zanetti. “Escucha, Mariella. La misma historia de la vida, todo tengo que hacerlo yo, porque para lanzar bien una nota es Janet”, expresó para sorpresa de Ethel Pozo.

Conductora no ve futuro en la relación de Rodrigo Cuba y Ale Venturo

En una de las secuencias de América hoy donde tocan temas de pareja, Janet Barboza aseguró que Rodrigo Cuba y Ale Venturo no tendrán mucho tiempo de relación, ya que el futbolista salió muy dañado de su matrimonio con Melissa Paredes. “El ‘Gato’ ha terminado una relación con dolor, no ha sido fácil. Entonces, aparece una joven que es linda, que lo llena, pero para mí, eso no va a durar”, indicó.

Janet Barboza bromea con ‘salida’ de Brunella Horna de América hoy

La presentadora de televisión se tomó unos minutos del programa para jugar una broma pesada a la nueva integrante de América hoy. Pues, Janet Barboza sorprendió a sus compañeros al anunciar la salida de Brunella Horna del magazine. “Me están indicando que hasta el día viernes se queda con nosotros Brunella Horna”. Sin embargo, la empresaria desmintió dicha versión. “Creo que ella está desactualizada y no sabe que yo ya firmé contrato por un año”.