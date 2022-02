Brunella Horna pasó vergonzoso momento en América hoy: “La verdad es que no sé cocinar”

Brunella Horna ha sido bien recibida por sus compañeros de América TV. El día de hoy, jueves 10 de enero, las conductoras del programa América hoy tuvieron que cocinar un plato típico del norte de Perú y los encargados de esta preparación fueron Ethel Pozo, Christian Dominguez y Brunella Horna, quienes sacaron risas en todo el set.

Al iniciar, la hija de Gisela Valcárcel delató a Brunella porque se encontraba revisando la receta en su celular, la modelo no le respondió e intentó encender la cocina sin éxito alguno. “No hay gas. No hay gas, producción”, dijo y Jannet Barboza respondió: “ella no sabe prender la cocina”. Christian Dominguez se acercó y logró encender la cocina sin dificultad.

Brunella Horna, Ethel Pozo y Christian Dominguez no logran encender la cocina de América hoy. Foto: América TV.

La popular ‘Babybrune’ no hizo comentarios y procedió a dorar el pato. Como siguiente paso tenían que cortar la cebolla y Brunella le encargó esta labor al intérprete de “La maricucha”. A continuación, se presentó Angélica Chinén para ayudar a los conductores.

“Señito, venga, por favor, sálveme. No me haga esto, por favor, señito”, fueron las súplicas de la modelo ante la incómoda situación. Ingresó la famosa cocinera y fue ella quien finalizó la preparación.

¿Cómo reaccionó Brunella Horna?

La modelo en ningún momento se amilanó ante las bromas y los comentarios de sus compañeros, por el contrario, se divertía bailando e ignorando lo negativo. Sin embargo, a través de su cuenta en Instagram, la conductora de televisión reposteó contenido gracioso referente a su preparación.

“Miren lo que pasó con Brunella en la cocina”, fueron las palabras de una cuenta de entretenimiento que también se encontraba pendiente del programa. “Al final el pato guisado salió delicioso”, dijo la modelo adjuntando un emoji sonriente.

Ethel Pozo también la etiquetó en un meme, a lo que ella respondió: “Esto es demasiado”. En seguida, su compañera respondió: “No paro de reírme. La verdad es que no sé cocinar”.