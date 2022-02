Génessis Alarcón reveló que, además de violencia y abandono, Andy Polo cometió infidelidad

El futbolista Andy Polo se encuentra en el ojo de la tormenta, debido a que su aún esposa Génessis Alarcón lo ha denunciado por violencia física y por haber abandonado a sus dos hijos. Lo acusó de no cumplir con la pensión de alimentos. Además de todo ello, afirma que el deportista le ha sido infiel con varias mujeres.

Génessis Alarcón brindó una entrevista para Magaly TV, la firme, donde contó su testimonio. “Me ha humillado, me ha maltratado, me ha sido infiel (...) yo me he enterado (...) he visto conversaciones”, expresó.

Ella tenía la esperanza de salvar su matrimonio, pero las infidelidades que habría cometido el futbolista continuaban . “Pensaba que mi familia se podía arreglar, pero volvía a encontrar conversaciones y lo callaba (...) Siempre le he encontrado conversaciones, videos en fiestas con chibolas (...) Hablaba con una tal Carol y una española, él salía con las dos”, agregó.

Mostró pruebas de las supuestas infidelidades

Génessis Alarcón mostró algunas pruebas para el programa de Magaly Medina . Compartió un video del momento en que revisa el smartwatch del futbolista. Allí, aparecen conversaciones comprometedoras con varias mujeres.

Incluso, en una ocasión, encontró una carta de amor que le habría enviado una mujer colombiana a Andy Polo. “ Yo fui con mis hijos a Costa Rica y la llevó a esta chica ”, agregó.

Lo acusó de violencia en Estados Unidos

Aseguró, además, que cuando vivía con él en Estados Unidos hizo una denuncia por violencia, pero la Policía americana no solucionó su caso. Según la esposa de Andy Polo, el club Portland Timbers intercedió para que el futbolista quede libre de culpa y habría acordado con las autoridades.

“Cuando yo llamé al 911, él llamó a uno de su equipo y llegó, pero como yo no sabía inglés (...) El policía con Andy y el del equipo hablaban. Después llegó el jefe de seguridad del equipo (...) Ahora se hacen los desentendidos, ellos ya sabían desde un principio”, señaló Génessis Alarcón.