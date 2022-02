Alejandra Baigorria sobre posible romance entre Flavia y Austin: “Hacen una combinación bonita”

Alejandra Baigorria decidió dar su apreciación sobre el posible romance entre Flavia Laos y Austin Palao, ya que hace unos días las cámaras de Amor y fuego captaron a los exchicos reality besándose. Desde entonces, se ha especulado mucho sobre ellos porque ninguno de los dos ha salido aclarar la relación que los une.

Todo ocurrió cuando presentaron una nota en En boca de todos, donde estaba de invitada la empresaria, y fue se le pidió su opinión sobre sus excompañeros del programa de competencia. “Yo me imagino este cuarteto en Esto es guerra”, aseveró Ricardo Rondón, mientras que Tula Rodríguez proyectó el futuro del cantante y la modelo. “Se imaginan un hijo de esos dos. Uy, esos ojos, serían bajitos, pero igual”, comentó.

A su turno, la también influencer no se quedó atrás y elogió el supuesto vínculo amoroso que une a Austin Palao y a Flavia Laos. “Para mí, Flavia y Austin de lejos; esos ojos hacen una combinación súper bonita, me gusta” , mencionó.

Empresaria aparece en fotos familiares junto a Said Palao

Desde su arribo a Perú, la mamá de Said Palao se ha mostrado muy contenta al lado de Alejandra Baigorria e incluso compartió fotos de la influencer en sus redes sociales. “Que tierna foto, Bri y la tía Ale felices. Ale hermosa, gracias por siempre estar, eres una mujer maravillosa, tqm”, escribió María Castro junto a una fotografía donde se ve a la modelo junto a la sobrina del deportista.

María Castro, madre de Said Palao, comparte imágenes de Alejandra Baigorria junto a su familia. Foto: Instagram

Alejandra Baigorria planea su futuro al lado de su novio

El pasado 18 de enero la pareja cumplió su primer año de relación y la empresaria lo celebró con emotivas palabras en las que expresa sus deseos de convertirse en madre. Esta no es la primera vez que hace mención de su futuro con el deportista, ya que Alejandra Baigorria no ha descartado formar una familia con Said Palao. “¡Eres mi complemento, un hombre extraordinario! ¡Que pone freno a mis locuras! ¡Y que me llena de amor! Te amo y sé que este camino recién inicia con todos esos planes que tenemos juntos. Sé que seremos la familia que siempre soñamos”.