Alejandra Baigorria lanza ‘advertencia’ a Flavia Laos: “La que prueba a un Palao no lo suelta”

No cabe duda de que el apasionado beso entre Flavia Laos y Austin Palao ha causado revuelo entre la farándula peruana, donde se comenta que el amor estaría naciendo entre ambos personajes. De ese modo, Alejandra Baigorria, novia de Said, se animó a dar su opinión desde su experiencia con uno de los hermanos Palao.

La modelo estuvo como invitada en En boca de todos, junto a su futura suegra, quien se desvivió en halagos para Flavia y hasta se animó a darles su ‘bendición’. “Las puertas están abierta”, dijo en referencia a la actriz.

Inmediatamente, Alejandra Baigorria contó cómo fue su experiencia con Said y aprovechó para mandarle una ‘advertencia’ a Laos.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria?

La también empresaria recordó su primer beso con Said Palao y no dudó en dirigirse a Flavia Laos.

“Yo nada más voy a decir una cosa, que si Flavia está viendo, también escuche: el que prueba a un Palao no lo suelta. Yo cuando besé a Said, ahí me di cuenta que había su química y no lo iba a dejar más”, detalló sonriente.

Mamá de Austin Palao halaga a Flavia Laos: “Es una chica sincera”

Doña María Rosa, madre de Austin Palao, no dudó en llenar de elogios a Flavia Laos. “A mi hijo lo veo feliz, contento. Creo que está en un momento muy bonito de su vida”, mencionó en un inicio.

Asimismo, Ricardo Rondón le dio algunas opciones por las que consideraría que Austin se ha ilusionado con la modelo.