Tula Rodríguez: Don Tulo pierde los papeles porque no quiere ir a la playa con su hija

Tula Rodríguez está tratando de llevar de la mejor forma su 2022; sin embargo, aún no le es tan sencillo sobrellevar todo después del año pasado, que fue uno de los más duros que le tocó vivir. Esto debido a que en el 2021 se fue su mamá de este mundo y solo se quedó con su padre al lado como soporte.

Sabido era que la conductora de En boca de todos era muy cercan a su mamá, pero la COVID-19 se la llevó como a muchas personas en el Perú y el mundo. Desde ahí, la actriz ha mostrado cómo es la convivencia con su papá, el conocido Don Tulo, y el carácter fuerte que tiene.

En esta oportunidad, la influencer mostró, a través de sus historias de Instagram, la razón por la que su padre no desea ir a su casa de playa con su hija y nieta. En ese sentido, la figura pública le cuestionó al patriarca de su familia: “Papito, todo el mundo me pregunta por qué no quieres ir a la playa conmigo”. Ante eso, el señor Rodríguez reaccionó muy ofuscado: “Porque me friegas todo el día. Por eso, es que no quiero ir. (...) Por ti es. Me paras fregando todo el día. Quítate como jugando”.

Ante su reacción, la exbailarina comentó la reflexión que si bien su hija desea estar en la playa, ella no puede dejar a su padre solo en su departamento de Lima porque le preocupa mucho su estado emocional.

La razón por la que Don Tulo no quiere salir de su casa

Horas más tarde del incidente, Tula Rodríguez contó la solución de su dilema familiar: “Bueno, ya más o menos resolví el tema de Valentina (su hija) y mi papá. Valentina tenía una reunión con sus amiguitos que yo no estaba muy de acuerdo con que vaya. Así que terminé accediendo y yo misma le voy a llevar. Así es que para que no se quede encerrada en la casita, bueno, que haga un poco de vida social porque no pueden estar encerrados y están de vacaciones”.

Asimismo, continuó diciendo que, a pesar que muchos de sus seguidores le cuestionan por el hecho de no darle prioridad a Valentina, ella también es hija y necesitaba buscar el bienestar para ambos. Adicional a ello, explicó la razón por la que su padre está sensible: “Yo creo que mi papá está sensible porque el 10 de marzo es su cumpleaños y el 28 de marzo sería el cumpleaños de mi mamá y, a la vez, su primer año de fallecida. Está un poco sensible y entiendo que quiera estar solo, pero me parece importante acompañarlo cuando se sienta mal porque yo soy su hija”.

Tula Rodríguez quiere enseñarle el amor familiar a su hija

De esa forma, Tula Rodríguez comentó que a ella también le encantaría estar con su hija en la playa, pero tiene que honrar a su padre en vida tal como él lo hizo cuando ella era una niña. De pasada, le enseña con el ejemplo a su pequeña los sacrificios que uno tiene que hacer por los progenitores.

Finalmente, señaló: “Así trancé con Vale. Al inicio estaba medio descontenta, pero ahora está más tranquila porque se va a reunir con sus amigos. Le dije que mi papá era tan importante como ella y que tenía que entender que a los padres hay que honrarlos hasta el final”.