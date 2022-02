Red Hot Chili Peppers sobre lanzar un siguiente disco: “Vamos a sacar música poco a poco”

¡Más buenas noticias para los amantes del rock! La banda californiana Red Hot Chili Peppers sigue dando de qué hablar después de que anunciara que tiene material suficiente para sacar otro álbum. Hace poco, la agrupación lanzó el primer single de su repertorio a estrenarse este año.

¿Qué dijeron los miembros de la banda sobre el material?

Durante las primeras horas del pasado 4 de febrero, los Red Hot Chili Peppers lanzaban oficialmente la primera canción de su álbum. El tema se llama “Black Summer” y ya ha acumulado más de 11 millones de reproducciones en YouTube.

Además, con este estreno, el agrupo reveló el nombre de su disco y la fecha oficial en el que estará disponible. El LP se titula Unlimited Love y sus fanáticos lo podrán disfrutar desde el 1 de abril en todas las plataformas musicales.

No obstante, algo que sigue emocionando a sus seguidores son los testimonios que los miembros concedieron para el portal NME. En esta entrevista, Anthony Kiedis y John Frusciante, vocalista y guitarrista respectivamente, hablaron sobre el material musical.

“Vamos a sacar música. No se sorprendan si sacamos una seguidilla de canciones nuevas en un futuro cercano. Tenemos mucho material para que la gente se entusiasme”, señaló Kiedis.

Los Red Hot Chili Peppers emocionan a sus seguidores con "Black Summer". Foto: NME

Asimismo, Frusciante reveló que la cantidad de temas que lograron grabar superan las 50. Por ello, es seguro de que la banda saque un siguiente disco después de Unlimited Love.

“Definitivamente tenemos suficiente cosas grabadas que nos encantan”, dijo el guitarrista, quien agregó que el próximo proyecto de RHCP tiene “una energía más relajada y distinta”. Esto, en comparación a la intensidad del disco que están por lanzar a la brevedad.

Estas declaraciones se suman a la expectativa de sus fanáticos por verlos tocar en vivo. En septiembre del año pasado, se anuncio una gira mundial.

John Frusciante habló sobre hacer música nuevamente con la banda

El guitarrista John Frusciante no ocultó su entusiasmo cuando NME le consultó sobre su perspectiva del nuevo disco. Según el músico, aprovecharon esta grabación para presentar sonidos nuevos y distanciarse del trabajo previo que han realizado juntos.

John Frusciante compartió su punto de vista sobre el nuevo disco de la banda. Foto: NME

“Nos sentimos frescos, como una banda nueva. Puse mucho menos de mi ego que antes y creo que eso fue cierto para todos. No era tanto una cuestión de competencia como realmente querer dar una parte de nosotros mismos (...). A veces en el pasado, como en By the way’ o Mother’s milk, una persona se sentiría sofocada a expensas de otra. Esta vez se sintió mucho como personas están genuinamente emocionadas de que todos los demás sean lo mejor que pueden ser”, señaló Frusciante.