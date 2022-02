Qué pasó entre Flavia Laos y Luciana Fuster y por qué ahora se lanzan indirectas en Instagram

Flavia Laos y Luciana Fuster consolidaron su amistad cuando coincidieron como chicas reality en Esto es guerra. No obstante, esta cercanía se fue rompiendo de a pocos cuando la modelo de Esto es Habacilar empezó a ser vinculada sentimentalmente con Patricio Parodi, expareja de la actriz.

Como se recuerda, Laos y Parodi confirmaron el fin de su romance a medios en agosto de 2021, luego de tres años de relación. Al mes siguiente, empezaron los rumores entre Fuster y el ‘guerrero’, a raíz de las constantes grabaciones en TikTok juntos. Y las especulaciones tomaron fuerza cuando, en la secuencia La academia, de Esto es guerra, los jóvenes protagonizaron escenas de apasionados besos.

¿Por qué Flavia Laos y Luciana Fuster se dejaron de hablar?

Tras hacerse conocidas y mediáticas gracias a Esto es guerra, Luciana Fuster continuó en el reality y haciéndose camino en la locución, mientras que Flavia Laos se proyectó a triunfar en la actuación con miras al extranjero. Estas decisiones hicieron que ellas, quienes actualmente son dos de las influencer más seguidas en Instagram, se alejaran.

El día que Flavia Laos se animó a bendecir la relación entre Luciana y Patricio

Cuando iniciaron los rumores de una supuesta relación entre Luciana Fuster y Patricio Parodi, Flavia Laos fue consultada por diversos programas de farándula sobre lo que pensaba acerca de que su amiga y su expareja hayan empezado a salir.

En un inicio, la influencer dijo que no le importaba e, incluso, se animó a darles la bendición. “Lu es mi amiga. Imagino que sí (le daría la bendición), de hecho en algún momento nos vamos a ver, nos vamos a reunir. Yo no tengo nada contra ella; nos llevamos bien, en verdad”, afirmó en noviembre del 2021 durante su visita a En boca de todos.

Así iniciaron las indirectas

Tras asegurar que no le afectaba el vínculo entre Luciana Fuster y Patricio Parodi, Flavia Laos empezó a hablar sobre los códigos entre amigas, y dejó entrever que la modelo de Esto es Habacilar no habría respetado ese aspecto.

“Hay que respetar... como cuando me vincularon con Ignacio (Baladán). Yo no lo haría, porque es amigo de Patricio y porque ha estado con ella. Espero lo mismo de ella. (...) Yo no la conozco mucho para opinar, pero ha dicho que hay códigos y hay que creerle”, dijo a Amor y fuego.

PUEDES VER: Luciana Fuster se pronuncia sobre el posible ingreso de Flavia Laos y Austin Palao a EEG

La negación de Luciana Fuster y Patricio Parodi

En un inicio, Luciana Fuster y Patricio Parodi negaron tajantemente tener una relación más que amical, y explicaron que el beso que se dieron en La academia solo fue parte de la actuación.

“Siempre que estoy soltero especulan un montón. La semana pasada me vinculaban con Rosángela, y ahora me empiezan a vincular con Luciana... No tienen pruebas. Lo único que dicen es: ‘Porque paran juntos’”, aclaró Parodi.

El ampay entre Luciana y el ‘Pato’

El 15 de noviembre, el programa Magaly Tv, la firme lanzó un ampay donde se vio a Patricio Parodi y a Luciana Fuster protagonizando apasionados besos durante una reunión de amigos en Paracas. Hasta el momento, los modelos no han confirmado que son pareja, pero se les ha visto saliendo juntos.

Magaly Medina mostró las imágenes de Patricio Parodi y Luciana Fuster en Paracas. Foto: captura Magaly TV, la firme/ATV

Círculo de Flavia Laos ataca a Luciana Fuster en Instagram

Amigas cercanas a Flavia Laos e, incluso, las hermanas de Patricio Parodi dejaron en claro que no veían con buenos ojos a Luciana Fuster y no duraron en enviar indirectas desde Instagram sobre la falta de respeto a la amistad y lealtad.

Hermanas de Patricio Parodi envían indirectas a Luciana Fuster. Foto: Mafer y Majo Parodi/Instagram

Hermanas de Patricio Parodi envían indirectas a Luciana Fuster. Foto: Mafer y Majo Parodi/Instagram

Un nuevo ampay confirma la cercanía entre Luciana y Patricio

El programa de Magaly Medina lanzó unas imágenes donde se vio a Luciana Fuster y Patricio Parodi agarrados de las manos y saliendo de un cine a altas horas de la noche.

Patricio Parodi y Luciana Fuster fueron captados agarrados de la mano saliendo del cine. Foto: Composión/Instagram

¿Flavia Laos hizo lo mismo que Luciana Fuster?

El martes 8 de febrero, Amor y fuego difundió unas imágenes en las que aparecía Flavia Laos besando a Austin Palao, expareja de Luciana Fuster. Este detalle no fue pasado por alto por la misma ‘Lu’, quien no dudó en disparar desde su cuenta de Twitter: “El chiste se cuenta solo”, fue el escueto mensaje que envió.

Luciana Fuster se pronunció tras ampay entre Austin Palao y Flavia Laos. Foto: Twitter

Luciana Fuster incluye a Alessandra Fuller en su pelea con Flavia

Uno de sus seguidores de Instagram le habló sobre la importancia de los códigos entre amigas, y Luciana Fuster no dudó en etiquetar en dicho comentario a Alessandra Fuller. ¿Por qué la nombró?.

Recordemos que Fuller fue íntima amiga de Flavia Laos cuando trabajaban como actrices. En ese tiempo, Alessandra inició una relación con Pablo Heredia, pero, tras varios años de noviazgo, esto llegó a su fin. Al poco tiempo, Flavia fue vinculada con el argentino, hecho que ella negó, pero que a su ahora examiga incomodó a tal punto que dejaron de hablarse.