Pamela Franco duda del tatuaje de Christian Domínguez: “No lo considero una prueba de amor”

Pamela Franco no cree en mitos. La cumbiambera llegó al set de América hoy para hablar sobre las pruebas de amor que muchas personas deciden dar a sus parejas y sorprendió a los presentes al expresar que no está de acuerdo con el tatuaje que se realizó Christian Domínguez en su honor.

Semanas atrás, el cantante mostró en vivo el diseño que se realizó con el rostro y nombre de su pareja, por lo que fue blanco de burlas de parte de sus compañeros del programa.

Posteriormente, explicó que el grabado tiene otro significado: “Cada uno interpreta lo siguiente, para mí, tatuarme significa un montón de cosas, sentimientos, mi forma de vivir la vida, fortaleza”.

PUEDES VER Christian Domínguez revela que traicionó a su amigo: Fui paño de lágrimas de su ex

Pamela Franco minimiza detalle de Christian Domínguez

Sin embargo, Pamela Franco reveló que para ella un tatuaje no es una muestra significativa de estabilidad en una relación: “No lo considero como una prueba de amor porque es una decisión de él. Hay un montón de mitos ”.

Del mismo modo, aseguró que ella considera más las actitudes de Christian Domínguez. “Para mí es el comportamiento en casa, con las niñas, cómo es con los padres”.

PUEDES VER Pamela Franco y Christian Domínguez celebran los 11 meses de vida de su hija

Pamela Franco también tiene un tatuaje de Christian Domínguez

Aunque criticó el uso de tatuajes como detalle para una pareja sentimental, Pamela Franco reveló que ella también se realizó uno en honor a Christian Domínguez y a su familia. Durante su aparición en América hoy, mostró la imagen en su espalda y reveló el significado.

Sin embargo, aclaró que su decisión no fue motivada por un deseo de probar su cariño: “Yo me hice un tatuaje porque yo quería, no para probarle nada a nadie. Tengo en la línea de mi espalda a mi mamá, a mi hija y las iniciales con Christian, solo dice C y P”.