Mauricio Ochmann habla sobre la nueva relación de Aislinn Derbez

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación en los primeros meses del 2020, luego de haber sido una de las parejas más queridas de la farándula mexicana. Sin embargo, a pesar de que ya no los une un lazo amoroso, ambos han demostrado que mantienen una buena relación por el bienestar de su pequeña.

Después de unos meses, los actores han tomado rumbos diferentes y han decidido darse una nueva oportunidad en el amor al lado de otras personas. Ochmann mantiene una relación con Paulina Burrola, mientras que Aislinn Derbez inició un romance con el influencer Jonathan Kubben.

¿Qué dijo Mauricio Ochmann sobre la nueva relación de Aislinn Derbez?

A pesar de que Mauricio Ochmann ha evitado pronunciarse sobre el nuevo noviazgo de su exesposa, la prensa mexicana insistió en saber su opinión respecto a la nueva etapa que vive Aislinn Derbez.

“Ahora sí, también qué padre que todos estemos felices. Eso está padre (...). Para ‘Aiss’ siempre mis mejores deseos (…). No voy a hablar más, pero la quiero mucho” , respondió.

"Tengo muchas ganas de vivir muchas aventuras y crecer y disfrutar lo más que pueda con él", expresó Aislinn Derbez. Foto: composición LR

Mauricio Ochmann habla sobre su relación con Paulina Burrola

En una entrevista con la revista Caras, el actor contó cómo nació el amor con su novia Paulina Burrola.

“La verdad es que cuando la conocí pensé: ‘No me equivoqué’. Fue muy lindo darme cuenta de lo que me transmitía y lo que veía en persona era cierto (...), lo que más me agradó fue percibir su dulzura y su nobleza”, expresó Ochmann.