Magaly Medina a Melissa tras no descartar matrimonio con bailarín: “No te vas a casar”

La conductora de televisión Magaly Medina sigue criticando a Melissa Paredes luego de que la actriz se molestara con las preguntas de una reportera de Magaly TV, la firme. La popular ‘Urraca’ no dejó pasar las declaraciones de la modelo al no descartar casarse con Anthony Aranda y detalló que su nueva relación no durará mucho tiempo.

Las cámaras del programa de espectáculos de ATV abordaron a la protagonista de Ojitos hechiceros para preguntarle qué piensa sobre un posible matrimonio con el ‘Activador’ y ella sorprendió al contestar que todo está en manos de Dios. Además, destacó que él es un buen hombre, con lo cual evidenció su deseo de formalizar su romance.

Tras la respuesta de la exconductora, la esposa de Alfredo Zambrano ‘vaticinó' poco tiempo de duración para la nueva relación de Melissa Paredes: “Ella responde algunas preguntas, que no vive con él, que solo si Dios quiere se casará con él, pero yo no soy Dios, no tengo una bola de cristal, pero te voy diciendo: No te vas a casar con él. No, eso va a durar un ratito nada más, hasta que el ‘Activador’ decida conseguirse otra pareja de baile”, dijo entre risas.

Conductora le asegura a actriz que no la llamarán de América hoy

Tras la salida de Melissa Paredes de América hoy luego de que se difundieran las imágenes de su ampay junto con Anthony Aranda, la presentadora de espectáculos expresó que, a pesar del distanciamiento con el canal, la actriz aún tiene la esperanza de volver al set de América Televisión. “Ella dice: ‘Hay contratos’. Ella piensa que aún la van a contratar en América. Todos los días le dan de alma y tratan de hacer rating burlándose de ella”, expresó.

Magaly Medina critica a Melissa Paredes por oficializar su relación con bailarín

La figura de ATV analizó las declaraciones de la ex Miss Perú durante un evento, donde contó que está muy feliz, en referencia a su romance con Anthony Aranda. Ante ello, Magaly Medina afirmó que nadie puede ser feliz si en el camino hizo daño a varias personas. “Uno no puede ser feliz con el dolor de otros y ella le causó mucho dolor a su esposo. Tú no puedes decir: ‘Yo hago lo que me haga feliz’, porque cuando tú tienes un compromiso tienes que pensar bien y no puedes ir por la vida haciendo lo que te da la gana si estás comprometido con alguien y le has jurado amor eterno”.