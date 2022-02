Luciana Fuster tras ser captada de la mano con Patricio Parodi: “No me escondo”

Luciana Fuster se animó a responder algunas preguntas de sus seguidores con respecto a su vida personal. La joven modelo no tuvo problema alguno cuando uno de ellos le mencionó las más recientes imágenes que difundió el programa Magaly Tv, la firme.

Como se recuerda, la chica reality fue captada en situaciones cariñosas con Patricio Parodi a la salida de un cine. Las imágenes causaron revuelo, ya que los modelos aún no oficializan la relación.

“¿Y tu ampay de ayer?, ¿por qué se esconden?, preguntó un usuario a Luciana Fuster, quien no dudó en aclarar que ella en ningún momento se ha escondido y el video no es un ampay, ya que estaba en un lugar público.

“¿Ampay? ¿Esconderme? ¿Acaso el cine de un centro comercial no es un lugar público?” , escribió en sus historias de Instagram.

“Si estoy en la calle es porque no me escondo . Estamos todos locos si creen que porque no subo a mi historia (de Instagram) lo que hago, lo estoy escondiendo. El mundo de cabeza”, añadió.

Asimismo, aprovechó para responder a sus detractores. “Pierden su tiempo (...) mentes infantiles, necesidad de figurar, envidia”, señaló.

Luciana Fuster se pronunció tras ser captada de la mano con Patricio Parodi. Foto: Luciana Fuster/Instagram

Luciana Fuster responde a indirecta por códigos

Luciana Fuster se cansó de recibir indirectas tras ser vinculada sentimentalmente con Patricio Parodi. La modelo ha recibido “ataques” del entorno de Flavia Laos, expareja del chico reality. Ante esto, dio una lista de lo que para ella significa tener “códigos”.

“Para mí los códigos son: (1) Respetarse, (2) Respetar a tu pareja cuando estás dentro de una relación, (3) Respetar a tus amigxs de verdad y personas que no te han hecho daño. Y podría seguir, pero eso es básico”, escribió.

Luciana Fuster respondió a un usuario y dijo que si existen códigos para ella. Foto: Luciana Fuster/Instagram

Magaly Medina arremete contra Luciana Fuster

Luego que Luciana Fuster señalara que está harta de que le pregunten cuándo oficializará su relación con Patricio Parodi, Magaly Medina cuestionó sus declaraciones. “Perfecto, pero ese es el discurso de las que no oficializan, hay otras que llegan a más. Esta va a decir ‘porque él y yo teníamos una relación’. No era...”, dijo la conductora de Magaly Tv, la firme.