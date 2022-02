Lourdes Sacín indignada con Andy Polo: “Con tanto dinero, comportarse así no tiene justificación”

Lourdes Sacín se refirió al caso de Andy Polo, quien fue denunciado por violencia física a Génesis Alarcón, su expareja y madre de sus hijos. A través de un post en Facebook, la periodista se mostró indignada con el futbolista por la presunta agresión a su aún esposa y, también, por no hacerse cargo de los menores a pesar de recibir un alto sueldo.

La comunicadora realizó la citada publicación sobre el integrante de la selección peruana justo después de que Alarcón se presentara en el set de Magaly TV, la firme para hacer público su reclamo.

“Andy Polo. Luego de ver cómo debe dormir la esposa del futbolista Andy Polo y sus hijos cuando él gana 125.000 soles al mes, me parece increíble”, aseveró.

“Juntar un sofá con una cama pequeña, en la sala de su abuelita en Barrios Altos, para que duerman los tres no tiene nombre. Alguien con tanto dinero, comportarse así no tiene justificación , muy aparte de los malos tratos que su aún esposa cuenta”, añadió.

Lourdes Sacín se pronuncia sobre caso Andy Polo. Foto: Lourdes Sacín/ Facebook

Expareja de Andy Polo lo denuncia por violencia

Durante su aparición en Magaly TV, la firme, la esposa de Andy Polo denunció que el futbolista la agredió a ella y a sus hijos.

“Me jaló el cabello, me caí al piso, me metió un cachetadón y me puso todo el ojo morado”, detalló. “Sí, también ha sido violento con mis hijos (...). Hace unas semanas, mi hija se puso mal y no dejaba de vomitar. Lo único que me quedó fue vender mis zapatillas, las cosas que tengo, porque él no se hace cargo”, refirió.

Andy Polo fue denunciado por su expareja por agresión fisica. Foto: FPF.

Magaly Medina critica al futbolista

Magaly Medina criticó duramente a Andy Polo después de que Génesis Alarcón, esposa del jugador, lo denunciara por violencia física.

“Qué mezquindad tan grande, qué bajeza”, expresó. “El que te hace eso, no te ama definitivamente. Quien te hace sufrir, te tortura de esa manera, no te ama. Es un tipo egocéntrico, con sus propios traumas. No puede desfogarlo con la mujer que lo acompaña”, agregó la presentadora.

Canales de ayuda ante la violencia contra la mujer

En caso de sufrir algún tipo de violencia o presenciar actos en contra de la mujer, se recomienda tomar acción y comunicarse con el Ministerio de la Mujer a través de sus canales oficiales.