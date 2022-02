Korina Rivadeneira se pronuncia tras críticas por aplicarse bótox en el rostro

El 7 de febrero, Korina Rivadeneira contó que se aplicó bótox en el rostro para mejorar la apariencia de su piel hace unos meses. Tras realizar dicha revelación, la modelo venezolana recibió una ola de críticas en las redes sociales. Por ello, ahora decidió romper su silencio y explicar la razón por la que decidió someterse a dicho tratamiento.

“Hace cinco o seis meses que me puse, pero ya debe haberse ido el efecto. El bótox es también preventivo. A veces uno se ríe y se marcan algunas líneas de expresión, entonces hacen un relleno muy mínimo”, detalló. “Ya tengo 30 años, entonces no quiero que se me sigan marcando esas líneas y lo que hace el bótox es que tensa la piel para que ya no se marque. Ya no existe ahorita, ya no debe existir”, añadió.

Korina Rivadeneira aseguró, además, que no teme decir abiertamente los tratamientos estéticos a los que se ha sometido. “Quería contar al publico porque era algo que me había hecho hace tiempo. Yo no tengo problema con contar las cosas que me hice”, manifestó la modelo de Esto es Habacilar.

PUEDES VER: Korina Rivadeneira sería denunciada por discriminación a participante en Esto es Habacilar

Korina Rivadeneira es criticada por gesto en Esto es Habacilar

Hace unos días, Korina Rivadeneira hizo un gesto de desagrado al sostener el polo de un participante en Esto es Habacilar, lo cual llamó enormemente la atención de los cibernautas, quienes arremetieron contra ella con duras palabras.

“Es una actitud súper arrogante”, “Si no quería tocar, ¿para qué esta ahí? Trabajo es trabajo”, fueron algunos de los comentarios.

Korina Rivadeneira sería denunciada por discriminación

Tras el polémico hecho en Esto es Habacilar, joven indicó que Korina Rivadeneira podría afrontar una denuncia por discriminación.

“Mis padres quieren hacer una denuncia hacia las personas por hacer discriminación a nivel nacional”, dijo Benjamín Villarubia.