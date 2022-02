Kim Kardashian: Kanye West deja los ataques a la empresaria y pide que “Dios reúna a su familia”

¡Un momento de paz! Durante el miércoles 9 de febrero, Kanye West sorprendió a los cibernautas con un nueva publicación dirigida a su familia junto a Kim Kardashian, quien mantiene una relación con el comediante Pete Davidson. En esta oportunidad, el rapero se enfocó en sus hijos y dedicó un mensaje de unión.

¿Qué es lo que dijo Kanye West en su última publicación?

El intérprete de “Praise God” sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales un collage de las fotos tomadas por la revista Vogue en las que aparecen sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm junto a su aún esposa.

“Dios, por favor, reúne a nuestra familia”, escribió el artista en su cuenta de Instagram. Inmediatamente, sus seguidores apoyaron su petición.

Kanye West publicó una de las instantáneas que Vogue le hizo a su familia. Foto: Instagram Kanye West

La foto subida por West sorprendió a sus fanáticos y a los cibernautas en general, ya que el músico y la protagonista de Keeping up with the Kardashian vienen arrastrando una serie de acusaciones en las redes sociales desde que el rapero aseguró que la empresaria había “secuestrado” a su hija Chicago.

Además, West también criticó a Kardashian por dejar que su hija mayor tuviera una cuenta de Tik tok. No obstante, Kim aseguró que ella controlaba todo lo que la menor compartía en redes sociales.

PUEDES VER The Kardashians en Star Plus: la familia más famosa de la TV anuncia su regreso

Kim Kardashian para Vogue: “Hice lo que hacía feliz a otras personas”

Kim Kardashian apareció en la portada de la última edición de la revista Vogue y concedió una entrevista exclusiva para hablar sobre cómo es su nueva vida de soltera.

Lo primero que señaló la empresaria es que, por más que desea tener una relación sana con quien fue su pareja, no desea retomar su relación. “Durante tanto tiempo, hice lo que hacía feliz a otras personas, y creo que en los últimos dos años decidí que me haría feliz a mí misma”, comentó.

Kim Kardashian en la última portada de Vogue 2022. Foto: Vogue

De igual forma, Kim reveló que su prioridad es buscar su bienestar: “Y eso se siente muy bien. E incluso si eso creó cambios y provocó mi divorcio, creo que es importante ser honesto contigo mismo sobre lo que realmente te hace feliz. Me he elegido a mí misma. Creo que está bien elegirte a ti”.