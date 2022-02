Greyssi Ortega, hermana de Milena Zárate, responde tras ser acusada por estafa a través de Yape

Greyssi Ortega se comunicó con sus seguidores y denunció que la estarían acosando a través de las redes sociales. La razón es que una supuesta cliente le reclama constantemente la devolución de S/ 70 que le habría depositado a la colombiana, pero según Greyssi este dinero nunca le llegó.

La hermana de Milena Zárate aclaró su situación y contó cómo se siente respecto a este presunto pago. “Ella me está torturando a mi número, no tengo tranquilidad porque para muchos de ustedes es fácil decir devuélvelo, pero para mí no, porque a mí no me ha llegado ningún yape”.

La señora que acusa a Greyssi afirma que depositó S/ 70 soles a la modelo a través de la plataforma Yape; pero según la bailarina, esta denuncia sería falsa y que se debería a un montaje porque en la captura que le llegó aparece el nombre de su pareja Ítalo Villaseca con el número de celular de ella. Incluso Ortega reveló que no tiene una cuenta en Yape.

Las hermanas Milena Zárate y Greyssi Ortega han consolidado su unión desde hace algunos años. Foto: captura/Instagram

Situación del hermano de Greyssi Ortega

El mes pasado, Milena Zárate se presentó en el programa de Amor y fuego para denunciar que a su hermano Juan Carlos Ulloa le estarían impidiendo el ingreso a nuestro país. Sin embargo, el ‘Parcero’ habría sido visto junto a su familia en el departamento de la colombiana.

Milena tuvo una comunicación vía telefónica con Rodrigo González y Gigi Mitre en la que discutieron por las mentiras de la bailarina. Además, esta última intentó desligarse de las acciones de su hermano. “Las acciones que pueda llegar a cometer mi hermano son de él, está bien grande, es mayor de edad”, expresó ante la sorpresa de ambos conductores.

Milena Zárate tuvo un fuerte cruce con los conductores de Amor y Fuego. Foto captura Willax TV

“Milena, no te victimices ahora con tus apoyos. Lo que hemos visto es que eres capaz de mentir con un cinismo escalofriante”, comentó Rodrigo González, quien no perdonó las aparentes mentiras de la bailarina.