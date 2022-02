Elías Montalvo pasea en microbús con su novio en México: “Mi triste realidad”

Elías Montalvo sigue disfrutando al máximo de su paso por tierras aztecas. Todo parece indicar que, al parecer, no tiene ánimos de retornar al Perú luego de todas las declaraciones que ha dado en referencia a su relación anterior con el productor de televisión Peter Fajardo; sin embargo, eso no ha hecho que dejé de compartir en sus redes sociales su día a día, aunque ya no tenga los lujos de antes.

El ex chico reality posteó un video gracioso para contarle a sus seguidores cómo viaja ahora. Él afirmó: “Sí, con ganas de no usar filtro, vean mi triste realidad y la realidad de Luis (mientras muestra a su pareja)”. Asimismo, añadió: “Estamos microbuseando en la ruta del amor”.

El tiktoker Elías Montalvo está tranquilo junto a su pareja después de retomar su relación al estar alejados por varios meses, justo el periodo que el bailarín ingresó como el nuevo jale de Esto es guerra.

Elías Montalvo y Julio Zevallos coincidieron en viaje a Colombia

En la última entrevista que dio el influencer Elías Montalvo al programa Amor y fuego, el conductor Rodrigo González lo sorprendió a él y a su novio mexicano con la noticia de que su récord migratorio coincidía.

Sin embargo, al mostrarle todas las pruebas, el exchico reality negó que haya sido un viaje de amigos y aseguró que ni siquiera cruzaron miradas en el avión, donde supuestamente habían viajado juntos.

Elías Montalvo sorteó polos de EEG en transmisión en vivo

Después del fin de temporada de Esto es guerra, el portal de noticias de espectáculos Instarándula publicó imágenes del preciso momento en que Elías Montalvo sorteó varias prendas del reality en el que participó.

Por ello, el conductor Samuel Suárez comentó: “Aunque me dicen por ahí que ya descarta por completo su regreso a EEG. Qué raro, si era el consentido del show”.