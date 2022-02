Yessenia Villanueva no descarta participar en el programa de Gisela Valcárcel

Yessenia Villanueva hace poco tiempo atravesó por un duro momento de su vida con la muerte de su hijo. Ahora, una de las herederas de Melcochita sorprendió a propios y extraños al dejarse ver que sale adelante por sí misma por el bienestar de su familia al cantar por las calles. Sin embargo, la madre de familia tiene un nuevo objetivo este 2022 y se trataría de llegar a la televisión a algún programa de talento.

“El único sueño que me falta por cumplir es bailar en El gran show con Gisela, y espero algún día sea invitada para mostrar mi talento, no solamente en canto sino en baile también. Ese sería mi último sueño. Yo sé que haría quedar bien a mi familia y a mí porque tengo talento de sobra”, contó en entrevista a El Popular.

Además, la hija de Pablo Villanueva reveló que mientras espera la propuesta de trabajar en el programa de Gisela Valcárcel seguirá cantando a través de la plataforma de TikTok. “Gracias a mis seguidores de TikTok, donde tenía como 90.000 seguidores, pero ahora tengo una nueva y rápidamente he llegado a 10.000”, indicó.

Melcochita se pronuncia tras el intento de suicidio de su hija

A mediados de enero del 2021, la familia del cómico sufrió un duro golpe con la muerte de Jordan Aguilera Villanueva en un accidente de tránsito. Sin embargo, la que se vio más afectada fue Yessenia Villanueva, quien intentó suicidarse en Cañete, donde trabaja como mototaxista. Ante ello, Melchochita se mostró preocupado por la salud mental de su hija. “No sé (por qué se quiso suicidar), dice que está deprimida, no sé qué problema tendrá. Yo la apoyo a pesar de que ya tiene 48 años. Sé que tiene su pareja, espero busque ayuda profesional. Lo que ha hecho no es cosa de juego, que también piense en mí, su hijo y su nieto”, reveló a El Popular.

Pablo Villanueva se encuentra en Estados Unidos y no puede estar cerca de su hija.

Yessenia Villanueva orgullosa al ser captada cantando en la calle

Tras los diferentes obstáculos que le ha tocado vivir, la hija de Melcochita ha demostrado que puede salir adelante para ofrecerle un mejor futuro a su segundo hijo. Yessenia Villanueva aseguró no sentir vergüenza por los diferentes trabajos realizados por la economía de su hogar. “Para mí es un orgullo ser una chica trabajadora, y no como andan diciendo que mi papá me mantiene. Todos los artistas están saliendo a buscárselas como sea. Yo tengo un hijo y tengo que seguir adelante por él”.