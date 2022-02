Jorge Monzón niega haber agredido a Ducelia Echevarría en discoteca: “Solamente discutimos”

Jorge Monzón, actual pareja de Ducelia Echevarría, negó rotundamente haberla agredido en una discoteca del sur de Lima. Durante una comunicación telefónica con el programa Magaly TV, la firme, el joven refirió que ambos tuvieron un fuerte intercambio de palabras, pero que durante este no hubo una agresión por parte de él, desmintiendo así a Domingo Salas, exnovio de la modelo.

Cuando el reportero de Magaly Medina le preguntó por qué lloraba la exintegrante de Esto es guerra, Monzón se mostró totalmente despreocupado y luego respondió “Como te dije, discutimos solamente, discutimos y nada, discutimos, nada más”.

Luego, al ser consultado sobre si hubo algún tipo de agresión física en contra de Ducelia Echevarría, Jorge Monzón replicó sus palabras y terminó descartando que esto haya ocurrido. “O sea, discutimos, hermano. (…) No (la agredí), sí discutimos ¿no? Discutimos saliendo de una discoteca, pero no (hubo) agresión física... no la he agredido ”, dijo.

Ducelia Echevarría discute con Magaly Medina en vivo

Tras enlazarse vía telefónica con Magaly TV, la firme, Ducelia Echevarría discutió fuertemente con Magaly Medina y se negó a responder si fue víctima de violencia.

“Yo no te voy a responder. No me da la gana de responder”, manifestó bastante molesta la exintegrante de EEG.

Domingo Salas afirma que Ducelia Echevarría fue agredida

Domingo Salas, exnovio de Ducelia Echevarría, afirmó que ella fue agredida por su nueva pareja cuando se encontraba en una discoteca del sur de Lima.

“Ella me llamó y me contó lo que pasó. Israel saludó a Ducelia en la discoteca, le hicieron su escena de celos. Él saltó, la empujó”, relató. “Ducelia me dijo ‘Jorge se fue a orinar a un costado’. Él saltó, la empujó. La mascarilla no se sale sola. El aire no te mete un jalón y después él dijo ‘Uy, chu***, nos están grabando’ y ahí fue cuando él la abraza y le da un beso”, añadió.