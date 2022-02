Ducelia Echevarría responde a Magaly Medina tras discusión: “Quieres hacer un circo de mi vida”

El último martes 8 de febrero, Ducelia Echevarría y Magaly Medina protagonizaron una acalorada discusión durante la transmisión en vivo de Magaly TV, la firme.

Todo empezó cuando la chica reality llamó al espacio de ATV para desmentir la versión de su expareja Domingo Salas, quien dijo que ella fue agredida por su novio Jorge Monzón. Sin embargo, la joven se negó a responder las preguntas puntuales de la conductora y terminaron discutiendo.

Tras aquel episodio, Ducelia Echevarría recurrió a sus historias de Instagram para negar ser víctima de violencia y acusar a Magaly Medina de querer aprovecharse de su situación para “hacer un circo” de su vida.

“Es imposible aclarar algo cuando Magaly habla encima de ti y baja el audio para que no me escuchen. Quiero aclarar que no fui víctima de maltrato ni de nada parecido”, empezó su post.

“Pido tranquilidad y paz. No tengo que dar explicaciones a nadie de mi vida privada y está más que claro que lo que quiere esta señora es hacer un circo de mi vida” , añadió.

Asimismo, Ducelia Echevarría cuestionó que Magaly Medina solo se dedique a criticar o juzgar a los demás. Finalmente, volvió a reiterar que la dejen tranquila porque esta situación le está afectando a ella y a su entorno familiar.

Ducelia Echevarría niega agresión por parte de su pareja Jorge Monzón. Foto: Ducelia Echevarría/Instagram

“A ella nadie la juzga, pero; sin embargo, ella sí puede opinar de todos. Dejen de perseguirme y hacerme daño psicológicamente a mí y a mi hija”, señaló.

¿Ducelia Echevarría fue agredida por su pareja?

Domingo Salas, expareja de Ducelia Echevarría, contó en redes sociales que la modelo fue agredida físicamente por Jorge Monzón y por eso ella fue captada por las cámaras de Magaly TV, la firme llorando en los exteriores de una discoteca. Esta versión ha sido desmentida por los involucrados.

“Ojalá que pongan cuando la empujan al piso y le arrancan la mascarilla”, escribió Salas.

Último ampay de Ducelia sorprendió a los usuarios en redes sociales. Foto: Instarándula/Instagram

Ducelia Echevarría denuncia acoso por parte del equipo de Magaly Medina

Desde sus historias de Instagram, Ducelia Echevarría pidió a la producción de Magaly Medina que dejen de acosarla, ya que esta situación está afectando a su menor hija.