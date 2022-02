Ducelia Echevarría niega agresión por parte de su pareja Jorge Monzón: “No fui víctima de maltrato”

Tras conceder una accidentada entrevista a Magaly Medina, Ducelia Echevarría recurrió a su cuenta de Instagram para desmentir a su expareja Diego Salas, quien en redes aseguró que ella fue agredida físicamente por su actual novio Jorge Monzón durante una fiesta.

Como se recuerda, el programa de Magaly TV, la firme lanzó unas imágenes donde se vio a la modelo de Pozuzo llorando y Salas no dudó en relatar lo que supuestamente pasó.

Tras esto, Ducelia Echevarría se comunicó en vivo con Medina, pero protagonizaron una acalorada discusión. Minutos después, la joven se pronunció a través de sus historias de Instagram para negar haber sido agredida por Jorge Monzón.

“Es imposible aclarar algo cuando Magaly habla encima de ti y baja el audio para que no me escuchen. Quiero aclarar que no fui víctima de maltrato ni de nada parecido” , escribió en sus historias de Instagram.

Ducelia Echevarría niega agresión por parte de su pareja Jorge Monzón. Foto: Ducelia Echevarría/Instagram

Jorge Monzón asegura que no agredió a Ducelia Echevarría

Un reportero de Magaly Medina buscó a Jorge Monzón para que explicara por qué Ducelia Echevarría fue captada llorando a los exteriores de una discoteca. El sujeto aseveró que solo discutieron y fue por eso que la modelo reaccionó de dicha manera.

“O sea, discutimos, hermano. (…) No (la agredí), sí discutimos ¿no? Discutimos saliendo de una discoteca, pero no, agresión física no le haría”, dijo.

Ducelia Echevarría denuncia acoso por parte del equipo de Magaly Medina

Desde sus historias de Instagram, Ducelia Echevarría publicó un video en el que denunció al equipo de Magaly Medina por acosarla y asustar a su hija tras la difusión de un video donde la vio llorando por una supuesta agresión de parte de su pareja.

“Si vieran la cara de asustada de mi hija. No puedo más con esto y por favor les pido que paren, más aún si estoy con mi hija al lado. Les pido respeto nada más. Por favor”, fue la descripción que acompañó al corto clip.